Bizar: trein rijdt dwars door woontoren Bjorn Cocquyt

24 maart 2020

21u47 0 Woon. De locatie is alles voor een woning en de nabijheid van het openbaar vervoer speelt daar een belangrijke rol in. Maar een trein die net onder of boven je appartement passeert, is misschien een tikkeltje te dicht om als troef te beschouwen. Vraag dat maar aan de bewoners van dit appartementsgebouw in het Chinese Chongqing.

Tussen de zesde en achtste verdieping van de woontoren is een spoor aangelegd en houdt de trein ook halt. Bewoners hoeven dus alleen maar de lift te nemen om in te stappen. Om het lawaai in de naburige flats te beperken, zijn de wanden bekleed met speciale geluidswerende isolatie, maar we durven te betwijfelen dat zoiets volstaat.

Dit wellicht meest bizarre station ter wereld kwam er niet toevallig. Het was de oplossing van de plaatselijke ambtenaren toen ze merkten dat er door de razendsnelle groei van de stad plots twee vergunningen waren uitgereikt.