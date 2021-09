Bizar: huis hangt (deels) boven de tuin en zit onder het zwembad

Woon. Licht en luchtig blauw wordt dé interieur­kleur van 2022

14 september AkzoNobel, het moederbedrijf achter het verfmerk Levis, heeft met Bright Skies de Kleur van het Jaar 2022 bekendgemaakt. Het is een licht en luchtig blauw dat ons een broodnodige hap adem geeft na anderhalf jaar met dichtgeknepen keel en gemoed als gevolg van corona. Het is een tint die ook makkelijk combineert, want kleuren met elkaar mixen, is een van de trends van het moment.