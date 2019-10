Bizar gat in architecturale parel lijkt op smeltend ijsblokje HR

16 oktober 2019

18u05

Bron: Zaha Hadid Architects 0 Woon In Dubai opent binnenkort een nieuw architecturaal pareltje. De ‘Opus’ ligt vlakbij de ‘Burj Khalifa’, het hoogste gebouw ter wereld. Midden in het gebouw zit een groot gat, dat op een smeltend ijsblokje lijkt. De glimmende toren is een ontwerp van Zaha Hadid, de architecte van het Antwerpse Havenhuis.

Zelf zal ze het eindresultaat nooit te zien krijgen, want Zaha Hadid overleed in 2016 aan een hartaanval. Volgens de laatste planning opent het gebouw van 20 verdiepingen in 2020. Er komt onder meer 56.000 vierkante meter kantoorruimte in, 12 restaurants en een hotel.



Toeristen zullen vanaf volgend jaar wellicht massaal selfies maken voor het spiegelglas van de megalomane constructie. Ook s’avonds belooft het gebouw een spektakel te worden.

Het gat in het midden beslaat maar liefst acht verdiepingen. De gebogen, als het ware ‘vloeibare’ lijnen binnenin, zorgen voor een scherp contrast met vierkante hoeken aan de buitenkant.

Bij de bouw startte men eerst met twee torens. Die werden bovenaan met elkaar verbonden door een brug van drie verdiepingen. Onderaan maakt een atrium van vier verdiepingen hoog de verbinding. Ertussen gaapt een grote leegte met een hoogte van ongeveer acht verdiepingen.

Het gebouw staat alvast op de shortlist om een award te winnen op het World Architecture Festival 2019.