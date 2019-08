Binnenkort ook verplicht akoestisch isoleren? Redactie

26 augustus 2019

11u00

Maar liefst 150.000 Vlamingen ondervinden ernstige hinder door het geluid van wegverkeer. Dat blijkt uit het Geluidsactieplan van het Departement Omgeving en het Agentschap Wegen en Verkeer. Daarom bekijkt de Vlaamse overheid of het akoestische isolatie op termijn kan verplichten. En dat zowel bij nieuwbouw als voor bestaande woningen, meldt bouwsite Livios

Ernstige hinder voor 150.000 Vlamingen

Volgens het Geluidsactieplan ondervinden ongeveer 150.000 Vlamingen ernstige hinder door omgevingsgeluid van wegverkeer. Datzelfde omgevingsgeluid verstoort bovendien de nachtrust van meer dan 70.000 Vlamingen. Met het Geluidsactieplan bekijkt de Vlaamse overheid op welke manier het geluidsoverlast door spoor-, weg- en luchtverkeer zo veel mogelijk kan inperken. Verplichte geluidsisolatie is er daar één van.

Momenteel bestaat geen akoestische isolatieverplichting voor woningen tegen buitenlawaai. Volgens het plan geldt de NBN-norm (akoestische norm) als code van goede praktijk, maar wordt die niet algemeen toegepast.

Renovatiepremie

Binnenkort moeten woningen, scholen en verzorgingsinstellingen dus niet alleen energiezuinig geïsoleerd zijn, maar misschien ook akoestisch. De Vlaamse overheid bekijkt bovendien de mogelijkheid om geluidsisolatie te verplichten bij zowel nieuwbouw als in bestaande woningen en onderzoekt of het daarvoor renovatiepremies kan aanbieden. In Brussel bestaat er al een premie voor akoestische isolatie.

Stille wegverharding en snelheidsbeperking

De Vlaamse overheid plant ook verschillende andere maatregelen die overlast door omgevingsgeluid kunnen verminderen. Door een stille verharding aan te leggen op hoofd- en gewestwegen, de aankoop van geluidsarme elektrische en hybrideauto’s te stimuleren en een verlaging van de maximale snelheid in te voeren, komt er minder lawaai van de openbare wegen af.

Door nieuwe geluidsschermen te plaatsen naast drukke wegen en bestaande schermen te renoveren, bereikt het lawaai ook moeilijker de omliggende woningen. Het huidige geluidsactieplan is geldig voor de periode 2019-2023.

