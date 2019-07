Binnenkort eetbare algen aan onze keukenmuur? Björn Cocquyt

02 juli 2019

17u48 0 Woon. Iedereen weet ongetwijfeld hoe voedzaam algen zijn, maar ze consumeren is voor veel mensen nog een brug te ver. Daar moet The Coral verandering in brengen. Het is een micro-algenkwekerij om thuis aan je keukenmuur te hangen. Eens je het groene goedje gewoon bent, kun je beginnen met het verwerken van de algen in verrassende gerechtjes.

The Coral is voorlopig nog maar een prototype, maar als het van de Koreaanse designer Hyunseok An afhangt, is het slechts een kwestie van tijd voor we er allemaal een in huis hebben. Hij noemt de kwekerij een goedkope en milieuvriendelijke manier om goedkoop aan erg voedzaam eten te geraken.

The Coral bestaat uit zestien vierkantjes met een pad waarin 2 gram algen zitten. Als je die activeert en water toevoegt, gaan de algen aan het groeien. Van zodra een vierkantje donkergroen kleurt, zijn de algen klaar voor consumptie. Of Hyunseok An van plan is om een receptenboekje mee te leveren, weten we niet.