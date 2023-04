Dit moet je doen als je aannemer failliet gaat tijdens werken aan je huis: “Ga zeker na of het faillisse­ment werkelijk is uitgespro­ken”

37 gezinnen zijn een pak geld kwijt nadat hun bouwpromotor met de noorderzon verdwenen is. De man zou nu ook zijn faillissement indienen. Een failliete aannemer juist voor of tijdens de werken, het is een van de grootste nachtmerries voor wie bouwt of renoveert. Met mogelijk grote gevolgen voor de werken én voor je budget. Wat kan je in zo’n geval zelf doen, en hoe kan je de gevolgen enigszins beperken?