BINNENKIJKER. Katrien (58) en Klaas (51) toverden schooltje om tot droomhuis: “We kampeerden een jaar in turnzaal en refter”

Hoe laat je vuile tuinkus­sens weer stralen? Tante Kaat: “Gebruik dit wasmiddel als er schimmel in de stof zit”

Zien jouw tuinkussens er na enkele maanden trouwe dienst niet meer erg fris uit? “Na een (iets té) warme vakantie in Italië, kwamen we thuis in een bijna ‘verzopen’ België. We hadden de tuinkussens goed afgedekt achtergelaten, maar alles onder het zeil was nat en vies”, schreef lezers Jeanne T. naar Primo. “Ik heb ze al in de zon gelegd om te drogen, maar dat zal niet voldoende zijn. Wat moet ik doen?” Tante Kaat weet raad.