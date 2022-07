BINNENKIJKER. Jean (56) en Karine (60) knapten een Frans vakantieverblijf van 1.450 m² op: “Design in eeuwenoud kader maakt het boeiend”

Livios Met deze truc koel je je woning 's nachts flink af zónder airco

Wanneer het kwik in de zomer de hoogte inschiet, kan ook de temperatuur in huis serieus oplopen. Uiteraard kan je met airconditioning de temperatuur onder controle houden, maar goedkoop is dat niet en in sommige gevallen ook niet ecologisch. Een mechanisch ventilatiesysteem kan ook helpen, maar zal nooit voldoende zijn. Gelukkig kan je het ook zonder al die technische snufjes aangenaam houden in je woning. Bouwsite Livios legt uit hoe je te werk gaat.

18 juli