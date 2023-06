BINNENKIJKER. Eva-Maria maakte het bont in haar modernistische sixties-woning: "Interieurs missen vaak humor en vrolijkheid”

Studenten­ko­ten worden duurder: met deze tips betaal je veel minder dan de gemiddelde 514 euro voor je kot

Vorig academiejaar stegen de prijzen voor een Vlaams kot met 6,84 procent. Dit jaar worden ze nog eens 13,46 procent duurder. Gemiddeld komt de huurprijs van een studentenkamer zo neer op 514 euro per maand. Gelukkig is die prijs maar een gemiddelde en zijn er enkele manieren om minder te betalen voor een kot. We zetten de tips op een rijtje, bekijken de homes van universiteiten en hogescholen, en tonen enkele initiatieven die je een goedkoper kot aanbieden in ruil voor vrijwilligerswerk. “Met deze formule betaal je slechts 180 euro.”