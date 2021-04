BINNENKIJKEN. Nederlands huis uit 3D-printer krijgt zijn eerste bewoners

Wereldpri­meur: 3D-betonprin­ter bouwt voor het eerst huis met twee verdiepin­gen

7 juli Kamp C heeft zijn wereldprimeur beet. Op de site van het provinciaal centrum voor Duurzaamheid en Innovatie in de Bouw in Westerlo heeft een 3D-betonprinter voor het eerst, na een maandenlang proces van trial-and-error, een huis met twee verdiepingen als één geheel geprint. “Je hebt een totale vormvrijheid. Als je het kan bedenken, dan kan je het printen”, zegt Peter-Paul van den Berg, directeur van Kamp C.