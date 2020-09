BINNENKIJKEN: Magnifieke villa op Kreta combineert luxe met magistraal uitzicht Bjorn Cocquyt

16 september 2020

15u39 0 Woon. We zullen wellicht nooit het geld hebben om er zelf te wonen, maar kijken naar en dromen van een geweldig huis doen we allemaal graag. Daarom tonen we elke woensdag een waanzinnige woning. Deze week is dat een villa op Kreta.

Het eerste wat je opvalt als je hier rondloopt, is ongetwijfeld het prachtige zicht op de zee, de groene heuvels in de omgeving en Chania - zowel de luchthaven als de stad bevinden zich op tien minuten rijden. Ook de tuin mag er best wezen met een zwembad van 11 bij 7 meter en een verdieping lager een rustgevende waterpartij aan de rand van het overdekte terras.

(lees verder onder de foto’s)

De loungehoek en buitenkeuken liggen eveneens beschut, zodat je tijdens de zomer overdag niet naar binnen hoeft te vluchten voor de brandende zon. Al is dat niet meteen een straf als je ziet hoe mooi het ook daar is door de integratie van lokale stenen en hout in de strak vormgegeven ruimtes.

(lees verder onder de foto’s)

Naast vijf slaapkamers en evenveel badkamers, waarvan twee ensuite, telt de villa een fitness en een wellness met hamam, sauna en massageruimte. Als het jou iets lijkt om hier op vakantie te komen, kun je de woning huren vanaf 2.150 euro per ... nacht. Hier staat alle info.