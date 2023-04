“Hoe meer bladluizen, hoe meer mieren”: tuinexper­te legt uit hoe je mieren en hun nesten onder controle houdt

Mieren duiken vanaf de lente al massaal op in je tuin: ze trippelen rond op het terras, maken hopen in het gazon en verstikken met hun nest siergrassen en vaste planten. Hoe beperk je de overlast? Tuinexperte Laurence Machiels geeft advies: “Giet geen kokend water of azijn in je tuin.”