Binnenkijken in Spaanse villa in coronatijden: "Voel me veiliger dan in België"

09 augustus 2020

09u55 1 Woon. Door de coronapandemie konden duizenden Belgen maandenlang niet naar hun tweede verblijf in het zonnige zuiden. Van zodra de grenzen weer openden, namen veel van hen dan ook zo snel mogelijk het vliegtuig of de auto. Zo ook Christine (47) die een villa aan de Costa Blanca heeft. “Hier ben ik helemaal relaxed, want ik voel me veiliger dan in België.”

Onderweg naar het luxueuze golfdomein waar Christine verblijft valt het ons op hoe gedisciplineerd de Spanjaarden zich gedragen. Op straat heeft werkelijk iedereen een mondmasker op, zelfs de oudjes die op de stoep op veilige afstand van elkaar zitten te babbelen.

“Ik had dit verwacht”, antwoordt Christine Chaltin. “Tijdens de lockdown mochten de mensen enkel hun huis uit om inkopen te doen of om 100 meter met hun hond te wandelen. Een herhaling van zo’n situatie willen ze absoluut vermijden. En in deze regio doen ze, denk ik, extra hun best om toch nog iets van het toeristische seizoen te redden.”

Met de geldende veiligheidsmaatregelen in het achterhoofd vloog Christine begin vorige maand relatief relaxed naar Spanje. “Ik was wel voorzichtig, want sinds een zware hartoperatie ben ik een risicopatiënt. Maar ik was meteen gerustgesteld: het is hier rustig, iedereen houdt afstand en van overbevolkte terrassen of dijken, zoals ik soms in België zag, is er geen sprake. Ik voel me veiliger in deze streek dan in ons land, en al zeker op dit golfdomein en natuurlijk ook op m’n terras.”

Dat begrijpen we meteen als we rondom ons de indrukwekkende weidsheid zien. Las Colinas, ten zuiden van Alicante, is dan ook een gebied van maar liefst 300 hectare waarbij groepjes moderne villa’s en appartementen van elkaar gescheiden worden door weelderige groene heuvels. De zee in de verte maakt het plaatje compleet.

Azië of Zuid-Afrika

“Ik heb altijd graag gereisd en droomde van een tweede verblijf in Azië of Zuid-Afrika, maar daar ga je niet zomaar een weekendje naar toe. Terwijl ik hier een paar uurtjes nadat ik bij me thuis de deur dichttrek al onder de Spaanse zon lig. Zonder veel geld kwijt te zijn, want de vliegtickets zijn niet duur. En ook het leven is echt goedkoop.”

Toen ze vier jaar geleden voor het eerst een kijkje kwam nemen op Las Colinas, werd Christine op slag verliefd op deze luxueuze villa in een kleine, perfect onderhouden verkaveling. “Ik kwam op aanraden van een vriendin, die hier eerder iets kocht bij Hip Estates, en dat stelde me gerust. Het huis was eigenlijk niet meer beschikbaar, maar omdat de koper de financiering niet rond kreeg, kwam het terug op de markt. Ik twijfelde geen seconde, want ik vond het een grote plus dat de villa al bijna klaar was. Zo zag ik wat ik kocht en hoefde ik niet lang te wachten om van mijn aankoopt te genieten.”

Adembenemend zwembad

De moderne architectuur was helemaal Christine haar ding, net als het adembenemende zwembad. Het is een pareltje dat vertrekt aan de voorkant van het huis en doorloopt tot voorbij het terras en zo een stukje lijkt te zweven. De glazen zijwand maakt het nog spectaculairder, net als de glazen loopbrug boven het water die de twee delen van de villa met elkaar verbindt. Op het niveau van de lichtrijke woonkamer bevindt zich ook Christines slaap- en badkamer mét wellness.

Op de tuinverdieping zijn er nog twee slaapkamers die een badkamer delen, maar dat aantal kan makkelijk verdubbeld worden als de polyvalente ruimte wordt ingericht. Aan plaats is er met 240 m² alleszins geen gebrek. Ook buiten niet, met een dakterras en patio’s. Er is altijd wel een plekje in de zon of in de schaduw. “Het liefste zit ik op het terras bij de zithoek en het zwembad. Het zicht op de golf, de bossen, de zee en ’s avonds de ondergaande zon vind ik daar onbetaalbaar.”

We zien het aan haar blik dat Christine niet staat te popelen om later deze zomer terug naar België te keren. “Doorgaans kom ik zo’n 6 à 7 keer per jaar. Tijdens de schoolvakanties, met m’n zoon Thomas, en dan nog een paar weekends met vriendinnen. Binnenkort komen er enkele op bezoek. Er staat een golfinitiatie op het programma, een bezoekje aan de beach club die Las Colinas aan zee heeft en natuurlijk ook een middagje shoppen. Daarna zit de vakantie er bijna op. Hopelijk moet ik Spanje dan niet opnieuw vier maanden missen, want ik heb hier m’n hart verloren.”

Huren of kopen?

Wanneer Christine in België is, verhuurt ze haar villa. Afhankelijk van het seizoen betaal je tussen de 1.800 en 3.800 euro per week. Boeken kan via cchaltin@live.be. Wil je liever zelf een tweede verblijf kopen op Las Colinas? De prijzen voor een appartement met 2 slaapkamers starten vanaf 246.000 euro. Die van een villa variëren van 475.000 euro tot 4,5 miljoen euro. Een ondergrondse berging en staanplaats zijn telkens inbegrepen. Momenteel is er een coronapromotie: keukentoestellen, elektrische rolgordijnen in alle kamers en een meubel-, decoratie-, en huishoudpakket ter waarde van 20.000 euro. Meer info: www.hipestates.com en 0800/62 500.