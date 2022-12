Binnenkijken in het ‘boshuis’ van designer en kunstenaar Tom Andries: “Vanuit het bad zien we ’s avonds vleermuizen vliegen”

BINNENKIJ­KER. Radiopre­sen­ta­tor Sam De Bruyn en zijn man Wannes zijn designlief­heb­bers: “We kiezen heel bewust, want het is niet goedkoop”

Radiopresentator Sam De Bruyn wil ons milieubewuster laten reizen met ecologische vakantiespullen. Hij verkoopt ze via zijn webshop Skolto, die hij runt vanuit zijn veranda in Berlare. Ook in het al deels vernieuwde huis zet hij met groene energie en design in op duurzaamheid. Wij mochten bij hem een kijkje nemen.

