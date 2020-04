BINNENKIJKEN: In deze verbouwde stal lijkt het alsof de koeien elk moment kunnen binnenstappen Bjorn Cocquyt

09u14 3 Woon. Nadat Yusuf een oude boerderij had gekocht, focuste hij zich niet op het woonhuis, maar wel op de meer dan 200 jaar oude koeienstal. De voederbakken van de runderen bleven gewoon staan, het hout van het kippenhok diende voor de keuken, een eg werd een kapstok, … Dat knap staaltje upcycling leverde een verbluffende gezinswoning op.

“De meeste eigenaars en architecten halen hun neus op voor een verbouwing van een oude hoeve. Veel liever dan een doorgedreven renovatie gooien ze alles plat om een nieuwe villa te bouwen die met een paar oude materialen de schijn moet wekken dat er een nauwe link met het verleden is. Daar gruwel ik van”, vertelt Yusuf.

Hij pakte het helemaal anders aan en integreerde zoveel mogelijk oude elementen. Zo zijn de voederbakken van de koeien, met erboven hun naam geschilderd, geïntegreerd in de keuken. “Het was een intense verbouwing en jonge mensen zou ik zo’n renovatie nooit aanraden, maar ik ben erg blij met het resultaat.”

