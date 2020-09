BINNENKIJKEN: In deze ruige chalet lijkt het alsof je in Noorwegen zit, maar hij staat wel degelijk in de Ardennen Bjorn Cocquyt

30 september 2020

13u56 0 Woon. We zullen wellicht nooit het geld hebben om er zelf te wonen, maar kijken naar en dromen van een geweldig huis doen we allemaal graag. Daarom tonen we elke woensdag een waanzinnige woning. Deze week is dat een chalet in de provincie Luik.

In Noorwegen staan veel van zulke huizen en het is goed mogelijk dat de eigenaar daar de mosterd haalde voor de renovatie. Feit is dat de chalet door het veelvuldig gebruik van prachtige ruwe materialen, zoals hout en natuursteen, heel wat uitstraling heeft. Als je alles van iets dichterbij bekijkt, zie je ook de pure ambacht die terugkeert in het meubilair. Bijna alles is met de hand gemaakt, bewust met kleine imperfecties die nog extra charme toevoegen.

De bar, het haardvuur, de sauna in een bijgebouw in de tuin en de jacuzzi op het terras zijn ideaal om te ontspannen na een stevige wandeling in het natuurreservaat van 85 hectare dat aan het domein grenst. Tijdens de zomer kun je ook verfrissing vinden in een vijver op het domein en iets lekkers grillen op de barbecue.

De chalet wordt ook verhuurd als vakantiewoning. Met zes slaap- en vier badkamers biedt hij plaats aan veertien personen. De prijs voor vier nachten van maandag tot vrijdag begint vanaf 1.751 euro. Boeken kan hier.