Binnenkijken in de strak landelijke woning van Laurens en Jill: “De steellook ramen maken ons huis stoer, maar toch tijdloos”

Een pastorijwoning met industriële touch: toen Laurens en Jill drie jaar geleden aan de bouw van hun huis in Sint-Katelijne-Waver begonnen, hadden ze een duidelijk ontwerp voor ogen. En niet alleen het esthetische stond voorop, ook energiezuinigheid was een belangrijk aspect voor de architect om rekening mee te houden.

Tussen Antwerpen en Mechelen en toch in het groen, vonden Laurens en Jill de ideale bouwgrond voor hun gezinswoning. Sinds februari 2021 woont het koppel hier in alle rust en comfort, samen met hun kinderen Maurice en Estelle. Het was architect Nicolas Mossoux, de broer van Jill, die het ontwerp van hun dromen uittekende. “We houden van de landelijke stijl, maar wilden daar toch een moderne, industriële touch aan geven”, vertelt Laurens. “We combineerden een licht gechipperde gevel met aluminium raamprofielen in steellook. Dat contrast zorgt meteen voor extra karakter. En veel glas zorgt voor veel lichtinval. Ook al zitten we binnen, toch voelt het nooit benauwd, altijd ruim en open. Onze inkomhal is voorzien van een vide en via de ramen in de nachthal schijnt het licht zowel op het gelijkvloers als de bovenverdieping naar binnen.”

Strakke, moderne look

De raamprofielen zijn vervaardigd in aluminium, een bewuste keuze. Laurens: “Aluminium is sterk en vormvast en kan bovendien erg fijn vervaardigd worden. Onze architect koos raamprofielen met fijne detaillering: de High Insulation-versie van de SlimLine 38-reeks van Reynaers Aluminium. In steellook past die lijn perfect bij de stijl die we voor ogen hadden: strak en modern. De profielen hebben een fijne omranding, waardoor het raam een extra dimensie krijgt. Er ontstaat meer diepte, een verfijnd schaduweffect.” De ramen in steellook komen ook in het interieur terug, een detail dat zorgt voor harmonie. Tussen de keuken en de koffiehoek werd een wand in steellook geplaatst, de inkomhal en de eetruimte worden gescheiden door een draaideur in steellook. Het totaalplaatje klopt.

Quote Door de fijne raamprofie­len lopen binnen en buiten naadloos in elkaar over. Laurens

Wonen in het groen

Aan de achterkant van de woning verbinden grote schuiframen binnen met buiten. Het uitzicht op de tuin vanuit de keuken zorgt voor rust, het hele jaar door. Laurens: “Onze achtergevel is zuidgericht, dus daar wilden we optimaal gebruik van maken. Om binnen en buiten naadloos in elkaar te laten overlopen, gingen we voor de HiFinity-lijn van Reynaers Aluminium. De slanke profielen zijn zoveel mogelijk ingewerkt in de vloer en dagkanten, waardoor de glaspartijen extra groot tonen. En ook een voordeel: de zware schuifsystemen zijn gemotoriseerd, dus Maurice en Estelle kunnen de schuiframen makkelijk zelf openen wanneer ze buiten willen spelen.” Dankzij de verzonken raamprofielen liggen de vloeren van keuken en eetruimte ook op hetzelfde niveau als de terrassen. Zo wordt de natuurlijke overgang van binnen naar buiten nog meer versterkt.

Energiezuinig glas

Aluminium oogt niet alleen mooi, het is ook een stevig, onderhoudsvriendelijk materiaal. Het driedubbel glas in de raampartijen maakt de woning energiezuinig. Laurens: “Naast comfort en esthetiek vonden we energiezuinigheid belangrijk. De combinatie van de SlimLine-reeks met driedubbel hoogrendementsglas is een bewuste keuze: het is energiebesparend, goed isolerend en omgevingsgeluiden worden maximaal geabsorbeerd. De stilte, de rust en het comfort: daarom wonen we hier graag.”

