BINNENKIJKEN. Hoe mooi of lelijk woont Hannes Coudenys, de man achter Ugly Belgian Houses, zelf?

Woon. Lorenzo en Robin verbouwden een klassieke chalet in het bos tot deze waanzinni­ge woning

19 september Natuurlijk is de goudkleurige gevel het eerste wat opvalt, maar het huis van Lorenzo en Robin is zoveel meer dan dat. Een jaar lang ging elke vrije minuut naar het op punt stellen van het verbouwen en uitbreiden van de chalet die her stond. Het leidde tot een verbluffende en tot in de kleinste details uitgewerkte woning. Het contact met de bosrijke buurt zorgt ook nog eens voor een instant vakantiegevoel.