BINNENKIJKEN: het penthouse waar Johnny Depp en Amber Heard het met elkaar aan de stok kregen

Woon.We zullen misschien nooit het geld hebben om er zelf te wonen, maar kijken naar en dromen van een geweldig huis doen we allemaal graag. Daarom tonen we elke woensdag een waanzinnige woning. Deze week is dat een groep van vijf penthouses van Johnny Depp in Los Angeles.

Depp kocht de penthouses niet in één keer, maar verwierf ze over een langere periode. Het unieke is dat ze allemaal naast elkaar liggen. Samen zijn ze goed voor ruim 1.000 m² aan bewoonbare oppervlakte, negen slaapkamers en veertien badkamers. Ze hebben ook een toegang tot het dakterras met een waanzinnig uitzicht én een zwembad.

Depp koos ervoor om de penthouses niet samen te voegen. Hij woonde hier ook nooit permanent en kwam enkel af en toe logeren, net als familie en vrienden. De acteur bekommerde zich wel om de inrichting en gaf alle vijf de appartementen een verschillende uitgesproken stijl.

Niet alleen het interieur, ook het gebouw zelf is bijzonder. Het is in de jaren dertig opgetrokken en geldt als een van de mooiste en best bewaarde voorbeelden van de art-deco-architectuur. Het is in 2007 volledig opgeknapt en ook in dat jaar kocht Depp zijn eerste penthouse.

Samen zou hij 7,2 miljoen dollar betaald hebben. In 2016 kwamen ze op de markt voor 12,8 miljoen dollar. Het is niet duidelijk of ze toen van eigenaar veranderden. Feit is dat Amber Heard na de scheiding haar oog liet vallen op twee van de vijf appartementen. Al is de kans klein dat het duo hier broederlijk naast elkaar zou kunnen leven, want er wordt gezegd dat dit de plek is waar de actrice Depp zou geslagen hebben.