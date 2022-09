Binnenkijken: Gerdine bouwde zelf een tiny house voor 25.000 euro

LiviosIn het Nederlandse Diepenveen werkt Gerdine aan de laatste details van haar tiny house. Dat bouwde ze zo goed als helemaal zelf. En het resultaat mag er absoluut zijn. “Zeker over de keuken ben ik tevreden”, vertelt Gerdine aan bouwsite Livios . “Die is vrij ruim geworden en er is nog veel bergruimte. Ik sta er zelf versteld van.”

Solide lades

De keuken staat op een verhoging, waaronder het bed gerold kan worden. “Het keukenmeubel heb ik zelf gemaakt met hout dat ik over had van de constructie van het tiny house en met wat tweedehands hout. Het staat goed hoog zodat ik fijn kan werken.”

Ook de lades zijn volledig zelf gemaakt. Al liep dat iets minder gesmeerd. “Het was veel meer werk dan ik had verwacht. Maar uiteindelijk was het mijn geduld meer dan waard. De lades zijn heel stevig”, lacht Gerdine. Voor het aanrecht heeft ze meerdere schaaldelen (ruwe planken, nvdr.) uit douglashout aan elkaar vast gemaakt. “Zo krijg je aan de zijkant een mooi gewelfde, natuurlijke rand. Daar ben ik heel tevreden over, net zoals over de kleurkeuze. Maar daar moet je natuurlijk van houden. De keuken vind ik echt geslaagd, ik vond het ook heel leuk om die zelf te maken.”

Twee jaar geleden startte Gerdine met de bouw van haar tiny house.

Volledig scherm © Livios

Polyester coating voor de badkamer

Aan de badkamer legt Gerdine momenteel nog de laatste hand. "Er komt heel wat kracht te staan op een mobiel tiny house, dus een degelijke wandafwerking is belangrijk. Ik heb daarom gekozen voor een bekleding van polyesterhars. Daar werk ik het natte deel van de badkamer mee af. Het is betaalbaar, eenvoudig te verwerken en licht. En makkelijk zelf aan te brengen. Moest er na transport toch een scheurtje in komen, dan is het ook snel weer hersteld met een nieuwe laag."

Ondertussen heeft Gerdine ook zelf haar badkamermeubel gemaakt. “Waar de douche komt, heb ik een plateau gemaakt waar je spullen kwijt kan. In de andere hoek komt een composttoilet en op een maat gemaakte kast voor de vuile was. Verder voorzie ik nog wat kastjes voor handdoeken en toiletspullen. Het toilet staat in een smalle ruimte tussen een kast en het badkamerraam. Daarom heb ik een nis gemaakt aan de rechterzijde voor een iets ruimer gevoel.” Verder komen er ook nog wat plantjes aan de muur.

Volledig scherm © Livios

Zetel/logeerbed/bergruimte

Boven het uittrekbaar bed staat een wand die de woonkamer scheidt van de keuken. “Daarin heb ik een uitklapbaar tafeltje en twee uitklapbare bankjes gemaakt. Zodat ik aan een tafel kan zitten om te eten. De zitbank in de woonkamer is ook gemaakt uit tweedehands hout en wandplanken. Ze staat op een vaste plek en is groot genoeg voor een eenpersoons matras. Dus dat wordt zowel een loungebank als logeerbed. Onder de bank is nog heel wat opbergruimte voorzien.”

Speelse toets

Een eyecatcher is zeker de groene vloer in de woonkamer. “Ik ben bewust voor een uitgesproken kleur gegaan. De wanden zijn gemaakt van tweedehands houten planken die ik heb opgeschuurd. Dat geeft een rustieke sfeer. Het gaat goed samen met het groen van de vloer en geeft de woonkamer een speelse toets.” De dimbare plafondspots en sierlijsten maken het plaatje compleet.

Zelf je sierlijsten plaatsen? Johny van 'Huis Gemaakt' legt uit waar je op moet letten.

Volledig scherm De lounge in de woonkamer doet ook dienst als logeerbed en opbergplek. © Livios

Zelfvoorzienend

Gerdine wil haar tiny house volledig off grid maken, dat betekent dat haar kleine woning niet aangesloten is op het elektriciteitsnet, het gasnetwerk, watervoorziening of riool. "Een klusjesman gaat aan de buitenzijde van het huis een technische kast maken. Daarin komen de invoer van water en elektra en een geiser voor warm water. In een bergruimte onder de badkamer komen de waterfiltering voor regenwater, accu's en de omvormer voor de zonnepanelen. Een kleine houtkachel zal zorgen voor de verwarming."

Combi van oud en nieuw

Na twee jaar is het tiny house van Gerdine dus bijna klaar. “Ik had mezelf geen strakke planning opgelegd. Er kan altijd vanalles tussenkomen. En hoe meer je plant, hoe meer afhankelijk je ook wordt van andere mensen en hoe meer er mis kan lopen. Daarom heb ik zoveel mogelijk zelf gedaan en enkel hulp ingeschakeld voor de klusjes die niet bij mij pasten, zoals het plaatsen van de raamkozijnen. Ik ben echt blij verrast hoeveel ik zelf heb kunnen doen. En ik kan er ook echt van genieten dat ik gebruikte materialen een tweede leven heb gegeven. Die combi van nieuw en oud maakt het tiny house wel uniek.

Volledig scherm © Livios

+/- 25.000 euro

Qua budget schat Gerdine uit te komen rond de 25.000 euro. “Ik heb echt geluk gehad dat ik ben begonnen vooraleer de houtprijzen zo fors zijn gestegen. Ik zit nu rond 20.000 euro, maar daar komen nog de kosten voor de zonnepanelen en houtkachel bij. Zo heb ik zonder lening mijn eigen huis gebouwd. En dat terwijl ik echt niet had verwacht dat het zou lukken in mijn eentje. Wie droomt van een tiny house, hoeft dus zeker niet te twijfelen. Als je je op voorhand goed informeert en zorgt voor fijn gereedschap, kan je veel meer dan je denkt. Je hoeft zeker geen vakman te zijn, maar een klein beetje technisch inzicht en lef zijn een groot voordeel!”

