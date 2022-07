Binnenkijken: een groene, maar vooral onderhoudsvriendelijke tuin in Vosselaar

“Vers hout zorgt voor meer rook”: zo maak je in je tuin zelf een kampvuur volgens de regels van de kunst én van de wet

Gezellig samen rond het vuur zitten, terwijl je marshmallows roostert. Een kampvuur is de ideale manier om een zomeravond in schoonheid af te sluiten. Maar hoe steek je het vuur het gemakkelijkst aan? En wat zijn de meest gemaakte fouten? Natuurpunt en een echte bushcrafter leggen stap voor stap uit hoe je voor het perfecte vuur zorgt. “Om het vuur in gang te krijgen, heb je droog natuurlijk materiaal nodig.”

