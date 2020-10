BINNENKIJKEN: Doet Michaels huis je ook denken aan iconische villa van Frank Lloyd Wright? Bjorn Cocquyt

10 oktober 2020

09u49 0 Woon. Fashionondernemer Michael Arts woonde een hele tijd in de States en daar raakte hij gefascineerd door het werk van Frank Lloyd Wright. Het is dan ook geen toeval dat we bij zijn huis in een stuk bos aan de Belgisch-Nederlandse grens aan de iconische villa Fallingwater moeten denken.

Hoewel Michael dit huis zo’n 15 jaar geleden ontwierp, lijkt het er al decennialang te staan. Net als bij villa Fallingwater herkennen we een spel van horizontale volumes en heeft de woning een brute uitstaling door het gebruik van natuursteen. Het interieur verrast met ronde vormen, bijzondere materialen, zoals een lederen wand, en een warme mix van donkere kleuren.

Michael Arts deelt met Frank Lloyd Wright een fascinatie voor Japan. Naast Japanse prenten verzamelt hij allerlei Japanse en Aziatische planten die hij rond het huis heeft aangelegd. Ze gaan in dialoog met de geometrische architectuur, het beton en de natuursteen. De eetkeuken slaat dan weer een brug tussen de openheid van de tuin en het intieme van de woonkamer.

