BINNENKIJKEN. Deze autolift tilt Bentley tot tegen glazen plafond in garage: “Ik wilde de wagen dichter bij het leefgedeelte brengen”

Grotere regenwater­put verplicht bij nieuw- en verbouw vanaf oktober 2023

Wie bouwt of grondig renoveert, zal vanaf 2 oktober 2023 in veel gevallen een grotere regenwaterput moeten plaatsen. Een put van 5.000 liter is en blijft het minimum. Maar binnenkort zullen gebouwen met een dak groter dan 80 m² een put van minstens 7.500 liter moeten steken. Bij een dak van meer dan 120 m² wordt dat een put van 10.000 liter. Dat staat in de aangescherpte hemelwaterverordening van Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA). Volgens haar is de ingreep nodig om Vlaanderen "beter te wapenen tegen de droogte".