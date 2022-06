BINNENKIJKEN bij de winnaars van 'Huis Gemaakt’: “Nog geen tijd gehad om bij die winst stil te staan”

De sfeer is nog jolig in huis. Een dag na de overwinning filmden Cedric en Anaïs nog een laatste aflevering. Overal liggen nog montagekabels en in de woonkamer staan nog wat champagneflessen op de schoorsteenmantel. Of het al is ingezonken, dat ze zomaar, gratis en voor niets, een huis in de schoot geworpen kregen? “Neen”, schudt Anaïs het hoofd. “De dagen zijn zo in elkaar overgelopen; het is eigenlijk niet echt gestopt, waardoor we nog geen tijd hebben gehad om bij die winst stil te staan.”

Barbecue met de vrienden

Het duo neemt ons mee door het huis voor een rondleiding, die begint op het hoogste niveau: daar waar ‘concurrenten’ Melvin en Lien hun slaapkamer maakten. “Dit is nu nog de minst afgewerkte ruimte van het huis”, wijst Cedric, “want hier gaan we nog wat veranderen. De tussenmuur gaat weg, en we maken hier één grote kamer voor gasten van, met een aansluitende badkamer.” Een verdieping lager is het nog even genieten in de zon. Op het aangename dakterras wijst Cedric in het rond: “Heerlijk toch om hier met vrienden te genieten van een barbecue?”

Licht als leidend principe

In de woonkamer staat de nieuwe zetel nadrukkelijk te pronken. “Ja, die grote die we eerst hadden gekozen, was een vergissing”, geeft Anaïs toe. “Maar dat krijg je als je alles op één dag in één winkel moet beslissen. Normaal richt je een huis stukje bij beetje in, naargelang je iets leuks vindt. Nu hebben we de hele inrichting van het huis beslist toen we in de slaapkamerfase zaten. Dan schat je de afmetingen van een zetel al eens fout in.”

In de keuken valt ons het lange smalle raam op tussen plafond en het terrasniveau buiten. “Licht was voor ons een leidend element”, legt Cedric uit. “Toen we de inrichting van het huis bespraken, zijn we vertrokken van de vraag in welke kamers je licht nodig hebt en waar dat minder belangrijk is. Zo zijn de keuken en de leefruimte op de eerste verdieping terechtgekomen, en de slaapkamer-annex-badkamer op het gelijkvloers. Ik weet dat mensen daar vragen bij hadden, maar eenmaal ze hier binnen zijn geweest, zeggen ze dat het klopt.”

Inloopdouchevloer

Hij heeft gelijk, zien we als we eenmaal beneden staan. Hier volgen dressing, slaapkamer en badkamer elkaar naadloos op. Al steelt de badkamer met zijn aaneengesloten bad- en doucheruimte de show. Maar wat zien we? De witte keien vallen niet meer door het metalen hekwerk? “Klopt”, glimlacht Anaïs, “die hebben we nog vervangen door grotere exemplaren.”

Cedric geeft ook het geheim prijs: “Aangezien werfleider Johny het niet zag zitten om een sifon in de chape te maken, hebben we gewerkt met een vloer voor een inloopdouche. Daarrond hebben we dan een bak gemaakt waarop we het metalen hekwerk hebben gelegd. Daarop kwamen vervolgens het bad en dat planken douchevloertje. Al het water komt dus in die bak terecht en wordt afgevoerd. Er komt nog een luikje waardoor je aan de afvoer kan indien nodig. En ik weet dat er commentaar kwam op het onderhoud van die stenen, maar die maak je heel gemakkelijk schoon met een plantenspuit.”

Zo opnieuw

En wiens idee was dit nu allemaal? “Zijn idee”, wijst Anaïs naar Cedric. “Al was het meer als grap bedoeld toen hij voorstelde om ons in te schrijven. Ik heb het toch gedaan, een lange vragenlijst ingevuld, maar dat videofilmpje hebben we zelfs niet opgenomen. En toch zijn we geselecteerd. Of het het waard was? Wat denk je? Dit was een avontuur!” “Ik zou het zo opnieuw doen”, beaamt Cedric.

Echt? “Ja, echt. Zelfs al was het ruwbouwgedeelte toch even slikken”, puft Anaïs. “Toen heb ik wel gedacht: ‘Waar zijn we aan begonnen?’ Eenmaal we met ons tweetjes konden verder werken, ging het week na week beter. Kamer na kamer kregen we beter afgewerkt, en we leerden zoveel bij!”

Elektriciteit geeft rust

Van welke klus ze het meest hebben genoten, willen we nog weten. “Water en elektriciteit”, zegt Cedric. “Als het even niet meer ging, ging ik terug aan de elektriek sleutelen; dat gaf me altijd rust.” Anaïs: “Tegels leggen, dat vond ik het meest bevredigend. Gewoon omdat je het resultaat langzamerhand ziet groeien.” Wil jij ook zelf je vloer leggen? Dat kan met deze 17 vloerklussen!

En wat nu hun favoriete kamer is? Het blijft even stil. “Weet je, ik heb dit huis nooit als een hoop kamers gezien”, zegt Cedric uiteindelijk. “Dit is een geheel, en zo hebben we de verdiepingen ook aangepakt. De slaapkamer met de dressing en badkamer is de groene ruimte. En hierboven, woonkamer, eetplek en keuken, is de blauwe ruimte. Zo hebben we het gepland, en zo hebben we het ook uitgevoerd.”

