Binnenkijken bij de bijzondere tuinen van Belgische tuinarchitecten Björn Cocquyt

14 april 2019

09u51 1 Woon. Net zoals je altijd wilt zien hoe architecten wonen, wil je steeds ontdekken hoe de tuinen van tuinarchitecten eruitzien. Dat kan nu dankzij het boek ‘Belgische tuinarchitecten en hun tuin’, een verzameling van vijftien van de meest bijzondere tuinen in ons land.

Aan de hand van de verhalen kom je meer te weten over de visie van de tuinarchitecten en over de aanleg en decoratie. Natuurlijk ontdek je ook heel wat tips. Het boek is uitgegeven door Borgerhoff & Lamberigts, telt 192 pagina’s en kost 29,99 euro. Bestellen kan hier.