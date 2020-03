Binnenhuisarchitect tipt: “Het vlak en sober interieur is voorbij” Redactie

Vind je in jouw interieur groene tinten, metalen accenten en diverse texturen? Dan ben je helemaal mee met de grootste woontrends van dit moment. "Ook duurzaamheid en ecologie gaan dit jaar hand in hand", vertelt interieurarchitect Ingrid Nelissen aan bouwsite Livios

In 2020 vallen er heel wat nieuwe materialen en kleuren te spotten in onze interieurs. Of je je woning nu graag volledig inricht volgens de laatste trends of het liever houdt bij enkele accessoires: er is voor elk wat wils. Een ding is zeker: “Het vlakke, sobere interieur is voorbij”, vertelt Ingrid Nelissen.

“In 2020 focussen we op texturen en verschillende soorten stoffering. Denk maar aan een rijkelijk materiaal zoals fluweel of aan natuurlijke stoffen als wol, kokos en sisal. Ook metaalkleuren zullen nog meer aanwezig zijn. Goud, brons, koper… Je komt ze tegen in allerhande toepassingen. Dat geldt ook voor natuursteen met kleurschakeringen en patronen. En de urban jungle trend van 2019? Die blijft zeker ook in 2020 overeind. Groen is absoluut in opmars. Mensen houden van veel kamerplanten in huis.”

Warme kleuren

Elke verfproducent pakt uit met zijn kleur van het jaar. Maar welke kleuren of tinten maken nu echt de toon uit in 2020? “In België zijn uniforme, sobere kleuren een goede basis, zoals wit en ecru. De afgelopen jaren was de combinatie van zwart en wit erg in trek, maar dat verandert. Dit jaar zwakken we het zwart af en gaan we voor donkergroene en -blauwe tinten, in alle mogelijke variaties. Die kleuren voelen warmer aan en sluiten naadloos aan bij de andere trends van dit jaar, zoals metaalaccenten en groene kamerplanten.”

Op zoek naar me-time

We houden van grote, open leefruimtes met riante glaspartijen. “En die open ruimtes blijven zeker de trend uitmaken. Zo komt er veel licht binnen en krijg je een ruimer gevoel in huis. Toch merken wij nu steeds vaker dat mensen behoefte hebben aan me-time en daarvoor toch een aparte ruimte in huis willen, zoals een tv-kamer, bibliotheek of hobbyruimte. In een volledig open leefruimte kan je je nergens meer terugtrekken. Vandaar die vraag naar een kleine rustplek waar je even apart kan zitten.”

Buiten en binnen worden één

Ook buitenruimtes worden steeds belangrijker. “Waar we vroeger genoeg hadden aan een klein terras, zie je nu heel vaak dat mensen hun interieur doortrekken naar buiten. Bijvoorbeeld met dezelfde vloer binnen en buiten, maar ook met buitenmeubilair en decoratie. We zien ook de mogelijkheden in van terrasoverkappingen, ondanks hun vaak hoge prijskaartje. Daarmee kunnen we het hele jaar door genieten van het buitenleven.”

Duurzame materialen

De focus ligt in onze maatschappij erg op ecologisch verantwoorde materialen. En dat merk je ook steeds meer in ons interieur. “Ecologie komt op, denk maar een gerecycleerde materialen. Maar vooral duurzame materialen verkiezen de voorkeur. Zoals een massieve houten plank voor de vloer of natuursteen. Die materialen gaan een leven lang mee. Ecologie en duurzaamheid gaan in onze interieurs hand in hand.”

Smart wonen

Vandaag is ook domotica heel toegankelijk voor iedereen. “Je hoeft geen volledig systeem te installeren. Er zijn heel wat betaalbare oplossingen op de markt. En met een app op je smartphone bedien je vanop afstand je verwarmingsketel, videofoon, verlichting en rolluiken. Waar domotica tien jaar geleden een gadget was voor de happy few, zie je dat het werkelijk binnen ieders bereik komt. Handig om energie te besparen en je elektriciteitsverbruik op te volgen. Je verlichting vervangen door ledlampen is nog zo’n kleine ingreep waarmee je flink bespaart. Leds zijn enorm geëvolueerd. We kunnen er vandaag het warme licht van traditionele halogeen en gloeilampen mee evenaren.”

Geen zin in grote werken?

Is je budget beperkt of heb je geen zin in grote werken in huis? Ook dan kan je perfect inspelen op trends met je interieur. Met allerhande accessoires als kussens, plaids of tapijtjes bereik je al een mooi resultaat. Of ga voor een accentmuur in floraal behangpapier. Nog tof zijn kleine bijzettafeltjes waarin je het metaaleffect kan laten terugkomen. En met een plantenhoek haal je meteen een groene toets in huis.

