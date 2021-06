Binnenhuisarchitect renoveert vervallen woning tot lichte duplex: “We sloten een lening af om het huis te kopen en een andere om de werken te financieren”

LiviosIn het dorpje Virginal-Samme, in de Brabantse gemeente Ittre, kocht binnenhuisarchitect Maxime De Campenaere een groot gebouw. Hij bracht er drie appartementen in onder, waaronder deze lichte duplex onder het dak met theatrale perspectieven. Kijk mee binnen met bouwsite Livios .

Van nul herbeginnen

De vorige eigenaar had het gebouw opgedeeld in drie woningen, zonder toestemming van de bevoegde instanties. De nieuwe eigenaars regulariseerden de situatie onmiddellijk. “We wilden opnieuw drie eenheden creëren, elk op één ervan gaan wonen en het gelijkvloers verhuren. Die inkomsten zouden de lening voor een stuk terugbetalen”, vertelt architect Maxime De Campenaere. “We sloten een lening af om het huis te kopen en een andere om de werken te financieren. Vanwege ons krappe budget moesten we zelf de mouwen opstropen en weekend na weekend muren en vloeren uitbreken.”

© Laurent Brandajs/Interieurarchitect Maxime De Campenaere

Het huis was erg vervallen en moest inderdaad grotendeels worden gestript. “In het kort gezegd: afgezien van twee of drie houten vloeren die we behielden omdat de vorige eigenaar ze had gerenoveerd, hebben we hier zo’n beetje een bom laten ontploffen…” De werken namen meerdere jaren in beslag, op het ritme van de beschikbare middelen en energie.

© Laurent Brandajs/Interieurarchitect Maxime De Campenaere

Nieuwe vloer en dak

De duplex zit op de hoogste verdieping van het gebouw en de zolder. In de plaats van de oude houten verdiepingsvloer, die in zeer slechte staat was, werd een nieuwe betonnen vloerplaat gegoten. “Wil je een houten tussenvloer behouden, dan moet je ze in de meeste gevallen rechttrekken. Letterlijk. Je moet werken met OSB-panelen, een droge dekvloer en dubbele gipsplaten… Een nieuwe betonplaat leggen is een stuk eenvoudiger en rendabeler.”

Het dak zag er wel vrij goed uit. Maar doordat er enkele balken in de weg zaten, was er onvoldoende ruimte onder het dak om normaal te kunnen rondlopen. En dus besloot de architect om de dakstructuur volledig te vernieuwen, weliswaar met andere materialen. Het nieuwe gebinte bestaat uit grote metalen balken die wit geschilderd zijn. Tussen de twee niveaus is een gloednieuwe houten roostering gestoken, bekleed met panelen in sparrenhout. “De onderzijde wilden we ‘ouderwets’ aanpakken, als een hommage aan het karakter van het gebouw. Daarom hebben we de balken zichtbaar gelaten en wit geverfd.”

© Laurent Brandajs/Interieurarchitect Maxime De Campenaere

© Laurent Brandajs/Interieurarchitect Maxime De Campenaere

Uitstekende prestaties

Tijdens de grondige renovatie ging er ook veel aandacht naar de energie-efficiëntie van het gebouw. “Op het dak werkten we met gespoten isolatie van 20 centimeter dik, afgewerkt met gipsplaat”, zegt Maxime De Campenaere. De achtergevel is aan de buitenzijde geïsoleerd, maar aan de voorgevel hebben we niet geraakt. Uiteindelijk behaalden we een EPB-certificaat B, wat opmerkelijk is voor een oud huis. Het had nog beter gekund, maar de elektrische warmwaterproductie heeft ons de das omgedaan. Tijdens de werken zaten we nu eenmaal krap bij kas. We kozen toen voor het volledige huis voor een individuele productie van sanitair warm water met een elektrische boiler, waardoor een kleine condensatieketel volstond voor de verwarming van de drie woningen.”

Bron: Livios