Binnen en buiten worden één: zo maak je van je terras een extra leefruimte

Bouwpercelen worden steeds kleiner. En ook terrassen en tuinen volgen deze bouwtrend. Om je beschikbare stukje groen optisch te vergroten, moet je creatief uit de hoek komen. Dat kan door je vloer van binnen door te trekken naar buiten. Je vindt steeds meer passende interieur- en terrasvloeren die je kan combineren. En dat in allerlei soorten materialen en kleuren. Grote tegels zijn ideaal voor een klein terras, omdat er minder voegen zijn. Je kan ook leuke accenten leggen door kleine en grote formaten te combineren.

Wil je tegels doortrekken naar je terras? Hou rekening met deze aandachtspunten.

Evolutie in uitstraling en kleur

Heel wat materialen kennen een grote evolutie in uitstraling en kleur. Bij betonnen terrasvloeren en printbeton kan je zelfs het reliëf van je tegel kiezen. Sferen uit verschillende culturen worden feilloos in tegels verwerkt, zo haal je het zuiden naar je tuin met warme mozaïektegels. De mogelijkheden en combinaties zijn echt eindeloos. Ook qua kleur. Welke kleur je kiest, is persoonlijk. Maar hou er rekening mee dat een zwarte steen erg grote temperatuurverschillen te verwerken krijgt. In de winter zakt het kwik tot onder het vriespunt, terwijl de tegels in de zomer kunnen opwarmen tot 60° C. Dit zorgt ervoor dat een terras van 10 meter makkelijk een hele centimeter kan uitzetten!

Creëer een ruimtelijk gevoel

Om je terras echt als extra woonruimte te gebruiken, moet je er vlot toegang toe hebben. Ideaal zijn openslaande deuren of een groot schuifraam waardoor de grens tussen binnen en buiten echt verdwijnt. Zo loop je meteen je terras op en kan je de aankleding van beide ruimtes helemaal op mekaar afstemmen. Denk maar aan dezelfde plaids, kussens, bijzettafeltjes of accessoires. Om te vermijden dat je teveel zonnewarmte binnenkrijgt, is een luifel boven je ramen of een terrasoverkapping een aanrader. Daarmee geniet je het hele jaar door van je buitenruimte. Je kan er zelfs verlichting, muziek en verwarming in integreren.

TIP: Een opdringerige zon hou je buiten met deze soorten buitenzonwering

Volledig scherm Om te vermijden dat je teveel zonnewarmte binnenkrijgt, is een luifel boven je ramen of een terrasoverkapping een aanrader. © Getty Images

Relax!

Voor velen is de tuin de uitgelezen plek om te ontstressen. Ook hier zijn de mogelijkheden eindeloos. Voor elk budget en naar ieders smaak. Denk aan hangmatten, zitzakken, schommelbanken, … Heb je maar een beperkte oppervlakte? Wie een beetje zoekt, zal merken dat er heel wat slimme opbergoplossingen op de markt zijn. Zoals een zitbank die tegelijkertijd dienst doet als opbergkoffer voor kussens van je ligstoelen, een tafeltje dat met een trendy kussen erop plots een hippe poef wordt en tuinmeubels die je volledig in elkaar kunt schuiven. Vooral rotan en hout lenen zich uitstekend als materialen voor je tuinmeubilair, maar ook hippe loungesetjes in staal en aluminium horen er zeker thuis.

Goed verlicht

Wil je woonkamer optisch verlengen richting je tuin? Dat kan door gericht te werken met je tuinverlichting. Je kan hiermee zichtlijnen en hoeken creëren, of bepaalde elementen in je tuin extra in de verf zetten. Zo behoud je ook ’s avonds het dieptezicht. Hou vooraan in je tuin de verlichting zacht en laat dit evolueren naar krachtig achteraan. Lees hier hoe je je tuin prachtig kan verlichten.

Instant gezelligheid met een buitentapijt

Kocht je een woning waarvan het terras al is aangelegd? Maar staan de kleur of het materiaal van de tegels je niet aan? Met een buitentapijt heb je dit in een paar minuutjes weggewerkt. Deze weerbestendige en decoratieve tapijten zijn beschikbaar in een brede waaier aan kleuren, formaten en materialen. Belangrijk is dat je kiest voor een buitentapijt dat waterdoorlatend en UV-bestendig is. En last but not least, test even uit of het aangenaam aanvoelt als je er blootsvoets op loopt.

Bron: Livios