Binnen en buiten worden één in deze unieke renovatie

De oorspronkelijke bouwheer droeg duidelijk veel zorg voor de woning. Dat zie je meteen aan de kwaliteitsmaterialen, comfortabele ruimtes met mooi houtwerk en andere ornamenten. “Niet alleen de voorgevel, maar het hele huis was opmerkelijk goed bewaard gebleven. De eigenaars hadden het jarenlang perfect onderhouden”, zegt Delphine Termote van architectencollectief metamorphOse.

Een dubbel probleem

Oorspronkelijk sloten de ruime vertrekken op de begane grond traditioneel op elkaar aan. “Samen met de aanzienlijke diepte van het gebouw had die klassieke indeling een grote weerslag op de lichtinval in de leefruimtes en het directe contact met de tuin”, vertelt de architect. De keuken stak veel verder uit dan de rest van de achtergevel en was ook gescheiden van de andere leefruimtes. De buitentrap naar de kelder noodzaakte bovendien een zijdelingse toegang tot het terras en de tuin. De andere eigenaardigheid aan de achtergevel was het ruime terras op de eerste verdieping, dat tegen een grote gemene muur leunde.

Nieuwe gevel, nieuw volume

Het uitstekende gedeelte van de keuken werd gesloopt en op één lijn geplaatst met de rest van de gevel, waardoor er een echte verbinding met de tuin ontstond. De nieuwe eigenaars begrepen ook dat ze het terras op de eerste verdieping, met uitzicht op de tuin, konden inzetten om de woonoppervlakte te vergroten. “Door de grote scheidingsmuur konden we een compact kantoor creëren binnen de oppervlakte van het terras en het in de volledig vernieuwde achtergevel opnemen”, zegt Delphine.

Door de zuidwestelijke oriëntatie, die ideaal is om daglicht binnen te laten, was het vanzelfsprekend om de nieuwe gevel open te maken. Op de begane grond werd er een imposant schuifraam in geplaatst en in het nieuwe volume op de eerste verdieping een groot vast exemplaar. De twee ramen zorgen voor rechtstreeks contact met de tuin en brengen het zonlicht maximaal naar binnen.

Minder opdelingen, meer licht

De volledig opengemaakte achtergevel leidde vanzelf tot een meer open indeling op de begane grond. Zo wordt de volledige breedte van het huis benut en is de lichtinval er maximaal. Er is een grote keuken ingericht die in open verbinding staat met de tuin, eetkamer en woonkamer. In de keuken vervangt een nieuwe granitovloer de oude tegels. Ook het terras bestaat uit granito, maar dan in een grijze tint. Om nog meer licht naar binnen te halen, brachten de architecten twee plafondopeningen aan. Een grote glasplaat die in de vloer van het nieuwe volume is geïntegreerd, verspreidt het licht dat via het grote vaste raam en de terrasdeur naar binnen valt. Op het bewaarde terrasgedeelte is een tweede glasplaat gelegd, die de keuken verlicht.

Privéverdieping en ingerichte zolder

De eerste verdieping is helemaal voor het echtpaar. Alle kamers in die lichte ruimte staan met elkaar in verbinding zonder dat je via de overloop moet passeren. De dressing en slaapkamer aan de straatkant lopen door in de badkamer, die je van het nieuwe aangrenzende volume kan scheiden met een schuifwand van gezandstraald glas. De tweede verdieping telt drie kinderslaapkamers. De ruimte onder het dak werd omgebouwd tot een vierde slaapkamer, die dankzij de drie nieuwe dakramen baadt in het licht. Net als op de benedenverdieping is er tegenover een van de ramen een glazen plaat in de vloer geïntegreerd, die zonlicht binnenbrengt in de onderliggende doucheruimte voor de kinderen.

Met zorg en precisie

Niet één kamer in dit project is ongemoeid gelaten. Daarbij valt vooral de zorgvuldige afwerking op; het resultaat van een intense voorbereiding en opvolging. Dat merk je zowel aan de overgangen tussen oud en nieuw als aan het lijnrecht ingebouwde badkamermeubilair, de gordijnrails en verzonken screens in de nieuwe verlaagde plafonds met lichtgoten, de vloeiende en rustgevende raamuitlijning en de geometrie van de lijnen met hun doordachte perspectieven. Maar je ziet het ook aan de stijlloze deuren, de ramen met verborgen opening, de schuifpanelen over de volledige muurhoogte, de radiatoren die allemaal op dezelfde hoogte staan en de kaptafel in de ouderlijke slaapkamer. Niets is er aan het toeval overgelaten en alles is aanwezig, in een zee van licht.

