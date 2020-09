Binnen 2 jaar een digitale watermeter voor de meeste Vlamingen: dit verandert er Redactie

16 september 2020

11u30

In 2020 krijgen 70.000 Vlaamse gezinnen een digitale watermeter. De installatie gebeurt door de drie grootste waterbedrijven van Vlaanderen: De Watergroep, Farys en Pidpa. Verloopt dit proefproject goed, dan kloppen ze vanaf 2023 ook bij de andere Vlaamse gezinnen aan. Maar welk verschil maakt zo'n slimme watermeter voor jou? Bouwsite Livios legt het uit.

Het systeem van de digitale watermeter is vergelijkbaar met dat van de slimme gas- en elektriciteitsmeter, die netbeheerder Fluvius sinds juli 2019 installeert in alle Vlaamse woningen. De nieuwe digitale meter stuurt je waterverbruik automatisch digitaal door naar de watermaatschappij. Die krijgt zo elke dag een exact beeld van de hoeveelheid water die je precies verbruikt. Daardoor kunnen de watermaatschappijen sneller lekken opsporen en hoeft er niemand meer bij je thuis langs te komen om de meterstanden op te nemen. Bekijk hier het systeem van de slimme gas- en elektriciteitsmeter.

Alles in een keer

Samen leveren De Watergroep, Farys en Pidpa drinkwater aan meer dan 90% van de Vlaamse gezinnen. Het trio hoopt ook elektriciteitsnetbeheerder Fluvius bij hun proefproject te betrekken om de water- en de elektriciteitsmeter met elkaar te verbinden. Daardoor zou je maar één digitale meter nodig hebben die alle verbruiksgegevens in een keer kan verzenden, wat er ook voor zorgt dat er maar een keer een installateur hoeft langs te komen. Bovendien zouden de batterijen van de meters zo langer meegaan.

Waterfactuur

Krijg jij vanaf 2022 of 2023 al een slimme watermeter? Die kan je waterfactuur beïnvloeden. Momenteel betaal je een basisbedrag voor je gemiddeld jaarverbruik. Voor de hoeveelheid water die je daar nog bovenop verbruikt, rekenen de watermaatschappijen een comforttarief aan dat dubbel zo hoog ligt. Dankzij de digitale meter worden de tarieven en de berekening ervan een pak flexibeler. Zo willen waterbedrijven je aanmoedigen om je waterverbruik meer te spreiden en om minder drinkwater te verspillen. De kans zit er bijvoorbeeld in dat het duurder wordt om tijdens een droogteperiode je zwembad te vullen. Lees hier hoe je de helft kan besparen op je waterfactuur.

Betaalbaar voor iedereen

De bedoeling is om het basisverbruik voor iedereen betaalbaar te houden, maar om comfortverbruik in droogteperiodes duurder te maken. “We zien ieder jaar opnieuw hogere verbruikspieken en nieuwe dagrecords”, zegt Hans Goossens, CEO van De Watergroep. “Het probleem is dat de drinkwaterproductie de vraag tijdens zo’n piek niet kan volgen. En als watertorens leeg geraken, komt er geen water meer uit de kraan tot ze ‘s nachts weer zijn aangevuld.” Eind 2019 waren al 74.000 van de ongeveer 2,9 miljoen particuliere watermeters overgeschakeld naar een digitale versie. Bekijk hier wat jij kan doen tegen droogte en drinkwatertekort.

