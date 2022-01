Bijna tweemaal zo groot als het Witte Huis en te koop voor 260 miljoen euro: maak kennis met wellicht het duurste huis ooit

Woon.We zullen wellicht nooit het geld hebben om er zelf te wonen, maar kijken naar en dromen van een geweldig huis doen we allemaal graag. Daarom tonen we elke woensdag een waanzinnige woning. Deze week is dat een villa in LA.

The One is gebouwd op een toplocatie in Bel Air, de exclusieve woonwijk in Los Angeles. Het zou het grootste huis ooit zijn en met een bewoonbare oppervlakte van meer dan 9.260 m² past het Witte Huis er bijna tweemaal in. Binnenkort is The One misschien ook het duurste residentiële huis aller tijden, want sinds deze week staat het op de markt voor 295 miljoen dollar of omgerekend net geen 260 miljoen euro. Als er voor 28 februari voor dat bedrag geen koper gevonden is, wordt het luxevastgoed online geveild in het kader van een faillissementendossier.

(lees verder onder de foto’s)

Volledig scherm . © Aaron Kirman

Volledig scherm . © Aaron Kirman

Volledig scherm . © Aaron Kirman

Volledig scherm . © Aaron Kirman

Er wordt van uitgegaan dat het zover komt. Veel kandidaten hopen om via die weg een slag te slaan en The One voor een ‘prikje’ binnen te halen. Dat gebeurde eerder al bij ander luxevastgoed. De uiteindelijke verkoopprijs zal in elk geval een fractie bedragen van de 500 miljoen dollar (440 miljoen euro) die de ontwikkelaar jaren geleden in gedachten had.

(lees verder onder de foto’s)

Volledig scherm . © Aaron Kirman

Volledig scherm . © Aaron Kirman

Volledig scherm . © Aaron Kirman

Wat de prijs ook wordt, sowieso krijg je hier waar voor je geld. Het optrekje telt maar liefst twintig slaap- en dertig badkamers. De master bedroom beschikt ook over een eigen keuken en zwembad. In totaal zijn er vier zwembaden, maar ontspannen kan evengoed in de binnen- en buitennachtclub met vipruimte, de bioscoop, bowlingzaal, bibliotheek, wellness, het schoonheidssalon,… Bedenk het en het is aanwezig. Een golfplein op het dak of een snoepwinkel? Check!

Volledig scherm . © Aaron Kirman

Volledig scherm . © Aaron Kirman

Volledig scherm . © Aaron Kirman

Volledig scherm . © Aaron Kirman

Volledig scherm . © Aaron Kirman

Is je budget net niet voldoende om een bod uit te brengen? Misschien kun je enkele vrienden of familieleden overhalen om mee te investeren en hier te cohousen, want op het domein van bijna vier hectare staan nog drie kleinere villa’s. Klik hier voor meer info.

Volledig scherm . © Aaron Kirman

Volledig scherm . © Aaron Kirman