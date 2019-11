Bezoek komende weekends gratis meer dan 150 ecologische woningen Bjorn Cocquyt

07 november 2019

De komende twee weekends kun je verspreid over heel Vlaanderen meer dan 150 ecologische huizen bezoeken tijdens Ecobouwers Opendeur. De eigenaars vertellen er niet alleen over hun bouwproject, je ontdekt ook alles over duurzame woningen en hoe je er zelf een kunt (ver)bouwen. De bezoeken zijn gratis, maar inschrijven is verplicht en kan hier . Als voorsmaakje tonen we enkele deelnemende woningen.

Compacte cohousing in Sint-Niklaas (Oost-Vlaanderen)

Cohousing Waasland is een project van 22 compacte passiefwoningen. Naast een warmtepomp met diepteboring en warmtenet is er een douchewarmtewisselaar voor de energiezuinigheid. Naast de technieken worden een tuin, paviljoen, gastenverblijf en fietsenstalling gedeeld. Het project van Denc!studio en Blaf was een van de genomineerde voor de Belgian Building Awards.

Autonome woning in Rekkem (West-Vlaanderen)

Kaseco is de eerste autonome, bio-ecologische kaswoning in ons land en is een toonbeeld van de principes van het circulair bouwen. Ze bestaat uit een houtskeletwoning omgeven door een serre. Door die tweede huid wordt een microklimaat gevormd die het toelaat om makkelijker zelf groenten, fruit en ander voedsel te kweken. De bewoners — onder wie architect Koen Vandewalle — trachten zoveel mogelijk zelfredzaam te zijn.

Strobalen huis in Pulle (Antwerpen)

Rond deze woning uit 1946 is een houtskelet gezet met een volwaardige verdieping, om er vervolgens een strobalen huis van te maken. Als verwarming volstaat een kleine houtkachel, een zonneboiler zorgt voor warm water en zonnepanelen leveren elektriciteit. Peter Vos van Architectengroep Barchi tekende de plannen.

Oud seinhuisje in Linter (Vlaams-Brabant)

Het oude seinhuisje van Linter is langs binnen geïsoleerd met kalkhennep en daarna bezet met leem. Voor de ramen is kastanjehout gebruikt en voor de trap robiniahout, twee inheemse soorten. Het interieur is een mix van tweedehandsspullen. De bewoners openden er ook een theehuisje.