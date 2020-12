Bezit je een appartement? Corona trekt streep door algemene vergadering

Ben je eigenaar van een appartement? Dan maak je automatisch deel uit van de algemene vergadering (AV). Daar beslis je mee over het behoud en beheer van het gebouw. De wet verplicht dat de mede-eigenaars minstens een keer per jaar een algemene vergadering houden. De bijeenkomst vindt plaats binnen een vooraf bepaalde periode van 15 dagen. Deze termijn is opgenomen in de basisakte of moet worden vastgelegd tijdens een AV. Lees hier de wetten die gelden bij bezit van een appartement.

Taak van de syndicus

Het is de taak van de syndicus om zo’n algemene vergadering te plannen:

• tijdens de in het reglement van mede-eigendom vastgelegde jaarlijkse periode

• telkens als er dringend in het belang van de mede-eigendom een beslissing moet worden genomen

• of op verzoek van één of meer mede-eigenaars die ten minste één vijfde van de aandelen in de gemeenschappelijke delen bezitten.

Als de syndicus geen gevolg geeft aan dit verzoek, kan één van de mede-eigenaars die het verzoek mee heeft ondertekend, zelf de algemene vergadering bijeenroepen. Lees hier de dingen die je moet weten als je een appartement koopt.

Belang van een algemene vergadering

Voor mede-eigenaars is het belangrijk dat er minstens elk jaar een algemene vergadering plaatsvindt. Want daar kan je mee beslissen over gemeenschappelijke belangen, en onrechtstreeks ook over je eigen belangen bij het beheer van het gebouw. Als er geen AV doorgaat, verlies je de kans om je stem te laten horen. Je krijgt geen update over het beheer van het gebouw en er kunnen ook geen rekeningen beoordeeld en goedgekeurd worden. En dat kan in heel wat appartementsgebouwen voor commotie zorgen.

Onduidelijkheid troef

Dat merkt ook advocate Astrid Clabots. “Onduidelijkheid wordt troef, zeker in gebouwen waarin de verhouding met de syndicus al niet boterde, of in gebouwen waar dringende werken moeten uitgevoerd worden. Belangrijk om te weten, is dat de syndicus op dit moment niet anders kan dan de AV niet te laten doorgaan. Er geldt momenteel een volledig verbod zodat er niet fysiek kan vergaderd worden. Bovendien organiseren syndici hun AV vaak in een café of feestzaal, maar door de verplichte sluiting van horecazaken levert ook dit – al mocht het verbod op zich al versoepeld worden – praktische problemen op.”

Digitaal vergaderen?

Er wordt momenteel wel gewerkt aan een wetsontwerp dat ruimte moet bieden om deze problemen het hoofd te bieden. Astrid Clabots verwacht dat er in een wettelijke mogelijkheid wordt voorzien om digitaal te vergaderen. “Al moet ook fysieke aanwezigheid mogelijk blijven, want niet alle mede-eigenaars beschikken over digitale logistiek of de nodige kennis om zo’n vergadering digitaal bij te wonen. Ook zullen we wellicht maatregelen zien in het elan van de eerste lockdown: gelegaliseerd uitstel van de huidige AV’s en een versoepeling van de meerderheidsvereiste bij schriftelijke stemming.”

Goed communiceren

De eerste reacties over de digitale aanpak zijn alvast positief. “Het verloop van zo’n online vergadering is vaak efficiënter, buren ‘helpen’ mekaar bij de deelname aan de meeting en je bent als deelnemer ook directer en intenser betrokken want documenten kunnen worden gedeeld. Moest je toch in een impasse of conflict geraken, dan biedt een goed gesprek vaak al soelaas. Zo kan je samen met de andere eigenaars tot een oplossing komen waar iedereen zich in vindt.”

