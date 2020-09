Beurzen on hold door corona? Zo bereid je je bouwproject toch goed voor Redactie

22 september 2020

15u32

Beurzen on hold door corona? Zo bereid je je bouwproject toch goed voor

De evenementensector is zwaar getroffen door corona. Niet alleen grote events, ook bis, het bouw- & inspiratiesalon dat elk jaar in oktober plaatsvindt in Flanders Expo Gent houdt noodgedwongen de deuren dicht dit najaar. Wil je je bouwplannen niet uitstellen en zoek je een alternatief om je goed te informeren? Met dit stappenplan helpt bouwsite Livios je al op weg.

Een geslaagde nieuwbouw begint bij een verfrissend idee over hoe je wil wonen. Een goed ontwerp is daarom het halve werk. Daarna komt het erop aan om je bouwplan zo goed mogelijk te vertalen naar de praktijk. En dat doe je gelukkig niet alleen, maar met bouwpartners die hun steentje bijdragen aan het geheel.

Een goed ontwerp

De ontwerpfase van je nieuwbouw is hét moment om na te denken over hoe je wil wonen. Niet alleen over de locatie en het uitzicht van je woning, maar vooral over je gebruikscomfort en de waarde van je huis op lange termijn. Wie weloverwogen keuzes maakt, profiteert daar achteraf dubbel en dik van. Het ontwerp is in de eerste plaats de verantwoordelijkheid van je architect. Bouw je met een sleutel-op-de-deurfirma, dan heb je vaak de keuze tussen een eigen architect of samenwerken met een architect van de firma.

Bereid je goed voor

Voor een persoonlijk voorstel, heeft je architect voldoende input van jou nodig. Met hoeveel mensen gaan jullie in het huis wonen? Welke ruimtes en functies moeten er zeker in? Heb je andere specifieke wensen, bijvoorbeeld op het vlak van energieverbruik, bouwtechniek, akoestiek of toegankelijkheid? Daarnaast zijn ook je esthetische voorkeuren belangrijk. Laat je architect weten wat je mooi vindt en wat niet. Om je zo goed mogelijk voor te bereiden, kan je jezelf ook deze drie vragen stellen op voorhand:

1. Wat is mijn budget?

Elke architect zal vragen naar je bouwbudget. Om snel te achterhalen of jouw wensen compatibel zijn met dat budget, hanteren architecten vaak een prijs per vierkante meter. Een richtprijs die we in dat verband kunnen meegeven, is 1.600 à 1.700 euro per vierkante meter, inclusief btw en architectenkosten. Let wel: deze richtprijs is eerder aan de lage kant. Veel hangt af van de afwerking van je woning en van de keuzes die je maakt op het vlak van energieprestaties. Bereken dus goed op voorhand wat jouw bouwbudget inhoudt.

2. Heb ik een voorkeur qua bouwtechniek?

Heb je een bepaalde bouwtechniek in gedachten, zoals houtskeletbouw of betonbouw? Laat dat dan al van bij de start weten aan je architect. Meer zelfs: bij het kiezen van een bouwfirma of architect is de bouwwijze vaak een van de doorslaggevende criteria. De klassieke manier van bouwen met een dragende binnenmuur, isolatie en een gevelsteen, blijft interessant omdat nagenoeg alle aannemers ermee vertrouwd zijn. Bovendien is het bij moeilijk bereikbare projecten, bijvoorbeeld een aanbouw aan een rijhuis, handig dat de metselaars de bouwblokken zonder kraan makkelijk via de voordeur tot achteraan de woning kunnen transporteren.

Als je meer belang hecht aan bouwsnelheid, zijn sommige prefabtechnieken misschien iets voor jou. Bij hout- of staalskeletbouw, bijvoorbeeld, staat de draagstructuur van je woning binnen de week recht.

3. Heb ik wensen op het vlak van energiezuinigheid?

Dankzij de EPB-regelgeving bouwen we in Vlaanderen sinds 2006 alsmaar energiezuiniger. Dat heeft alles te maken met de steeds strengere energieprestatie-eisen. Zo wijst het E-peil op de globale energieprestatie van je woning. Hoe lager het E-peil, hoe energiezuiniger je huis. Het E-peil wordt door de EPB-verslaggever berekend met behulp van EPB-software. De uitkomst is afhankelijk van de energie-efficiëntie van je bouwschil (luchtdichtheid, warmteverliezen, oriëntatie,…) enerzijds, en van de gebruikte technieken voor verwarming, koeling, warm water, ventilatie en verlichting anderzijds.

Bij het in voege treden van de energieprestatieregelgeving voor nieuwbouw in 2006 was E100 het maximaal toegestane E-peil. Als je in 2020 een bouwaanvraag indient, mag het E-peil van je woning nog maximaal E35 bedragen. Het voorlopige sluitstuk voor nieuwbouw is de BEN-norm die vanaf 2021 in voege treedt. Vanaf dan mogen we alleen nog BEN (bijna-energieneutraal) bouwen. In de praktijk komt dat neer op een maximaal E-peil van E30.

Wil je met een gerust hart starten aan je bouwavontuur? Het boek Verstandig Bouwen en Renoveren gidst je doorheen elke fase van je project. Het is gratis voor iedereen met concrete bouw- en renovatieplannen.

