Betonvloer plaatsen: dit zijn de grootste fouten

Heel wat bouwers dromen van een strakke betonvloer in hun nieuwe woonst. Het is dan ook een vloer met heel wat troeven. Niet alleen ziet beton er mooi uit, het is ook makkelijk in onderhoud en ideaal bovenop vloerverwarming. Maar voor een piekfijn resultaat is een correcte plaatsing cruciaal. Bouwsite Livios wijst op wat er mis kan lopen.

Fout 1: niet dik genoeg

“Een betonvloer voor particuliere woningen moet 10 tot 12 cm dik zijn”, duidt Noël Naert van Infobeton. “Dit heeft te maken met de mechanische sterkte en stijfheid die je vloer moet halen. Als er leidingen in de vloer zitten die elkaar kruisen, zoals vloerverwarming, de afvoerbuis van de gootsteen, water- of elektriciteitsleidingen, dan moet je aannemer boven die plaatsen nog een extra wapeningsnetje leggen.” Bekijk hier enkele voorbeelden van een betonvloer.

Fout 2: verkeerde betonsamenstelling

De samenstelling van het beton moet erg nauwkeurig gebeuren. “Het cementgehalte, de zandhoeveelheid, de water-cementverhouding, hulpstoffen enz. moeten zodanig worden gekozen dat het beton niet ontmengt tijdens de plaatsing. Het moet ook voldoende vloeibaar zijn om het te kunnen verpompen”, legt Noël uit. “Dingen die je goed moet afspreken met de betoncentrale.”

Wil je een betonvloer van je woonkamer laten doorlopen tot op je terras? “Hou er dan rekening mee dat de betonsamenstelling voor een binnenvloer niet geschikt is voor een terras dat aan weer en wind wordt blootgesteld.”

Fout 3: te snel uitgedroogd

Timing is alles! Wacht dus niet te lang om krimpvoegen te zagen. Daarna moet de betonvloer langzaam drogen. “Maar eerst moet al het cement voldoende vocht hebben om te kunnen reageren”, zegt Noël. “Als beton te snel droogt aan het oppervlak, bijvoorbeeld omdat de zon erop schijnt, er tocht is of je het beton niet beschermd hebt met een filmvormer, dan krimpt het beton te snel en ontstaan er scheuren. Of je krijgt een stoffig oppervlak. Een laagje cement dat niet de kans krijgt om te reageren blijft achter als stof. Resultaat? Een poreuze vloer met een slechte kwaliteit.”

Let op, een betonvloer is niet hetzelfde als een epoxyvloer. Ook al hebben beide naadloze vloertypes een industriële uitstraling, toch zijn ze totaal verschillend. Zo wordt een epoxyvloer niet met beton opgebouwd, maar met tweecomponenten-epoxyhars of polyurethaan.

