Betekent nieuwe regeling zonnepanelen de grote doorbraak van zonneboilers?

Volgens Belsolar blijkt uit verschillende studies en onderzoeken dat een zonneboiler met thermische zonnecollectoren meer opbrengt dan fotovoltaïsche zonnepanelen van dezelfde oppervlakte. Het verschil tussen beide is dat fotovoltaïsche panelen zonlicht omzetten in elektriciteit, terwijl een zonneboiler zonnestralen gebruikt om warm water te produceren. De sectororganisatie wijst erop dat na het wegvallen van de terugdraaiende teller ook meteen het grote voordeel van zonnepanelen ten opzichte van zonneboilers teniet wordt gedaan. Lees hier meer over hoe een zonneboiler werkt.

Wat zijn de voordelen van een zonneboiler?

Waarom je voor een zonneboiler zou kiezen? Ten eerste omdat zonne-energie efficiënter kan worden omgezet in warmte dan in elektriciteit, waardoor het rendement van een zonneboiler drie tot vier keer hoger ligt dan dat van zonnepanelen. Ten tweede kan je je zonneboiler ook in de winter gebruiken, want indirecte zonnestralen zijn er altijd. Ten derde slaat een zonneboiler de warmte zelf op, waardoor je niet afhankelijk bent van het elektriciteitsnet. Je kan alle opgewekte energie gewoon helemaal zelf benutten. Andere voordelen zijn dat een zonneboiler lang meegaat, je er een premie voor kan krijgen en dat je er makkelijk 50% van je normale uitgaven voor warm water mee bespaart.

Snellere terugverdientijd?

De omschakeling van een elektrische naar een zonneboiler kan je al na zeven jaar terugverdienen. Dat blijkt uit simulatieprogramma’s die Belsolar gebruikte, zoals de Zonnekaart Vlaanderen van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap. Een zonnepaneleninstallatie met het verbruik van een gemiddeld gezin zou je volgens die simulatie pas op twaalf jaar terugverdienen. Volgens andere bronnen, zoals Bond Beter Leefmilieu, lukt het met een gemiddeld eigen verbruik van 35% ook al op tien jaar tijd. Je moet dan wel zoveel mogelijk elektriciteit overdag verbruiken, wanneer de zon het meeste licht produceert. Met een thuisbatterij kan je die energie ook opslaan en later gebruiken, maar dat is nog steeds een hele investering die je niet zomaar terugverdient. Momenteel kost een batterij je zo’n 10.000 euro.

Recht op premies?

Ga je bouwen of renoveren en installeer je een zonneboiler? Dan heb je mogelijk recht op een renovatiepremie van netbeheerder Fluvius van maximum 2.750 euro of tot 40% van de totale kostprijs. Bovendien helpt de installatie je op weg om te voldoen aan de voorwaarden van de EPC-labelpremie en van de korting op de onroerende voorheffing als je ingrijpend energetisch renoveert. Ook als je zonnepanelen op je dak wil plaatsen, kan je vanaf dit jaar tot en met 2024 terug aanspraak maken op een premie. Let er wel op dat het premiebedrag jaar na jaar afneemt.

Bron: Livios