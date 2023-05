Betaalbaar zwemmen? “Een kleiner zwembad is goedkoper om te plaatsen en te onderhouden”

LiviosMet de zomervakantie voor de boeg is een zwembad in de tuin een aanlokkelijk idee. Wie een zwembad wil laten plaatsen, moet daarvoor wel een stevige som opzijzetten. Zijn er goedkope alternatieven voor het klassieke zwembad? Kan het kleiner? En hoe beperk je de onderhouds- en verwarmingskosten van een zwembad tot een minimum? Bouwsite Livios vroeg het aan Glenn Bloemen van Starline.

Een kleiner zwembad is op alle vlakken goedkoper

Zwembaden komen met heel uiteenlopende prijskaartjes. En dat betekent dus dat je bij het plaatsen van een zwembad ook flink kan besparen door bepaalde keuzes te maken. “Je kan een zwembad zo duur en zo goedkoop mogelijk maken als je zelf wil”, vertelt Bloemen. “Maar je mag jezelf ook geen illusies maken. Een goed geïsoleerd monoblok zwembad dat lang meegaat en onderhoudsvriendelijk is, heb je niet voor 10.000 euro.”

Toch zijn er manieren om de kosten lager te houden. “Kleinere modellen zijn natuurlijk goedkoper”, vertelt Bloemen. “Dat verschil is best groot. Een zwembad van pakweg drie op zes meter kost 40 procent minder dan een zwembad van vier op acht. Ons kleinste model, de Urban Active, is het goedkoopste in ons assortiment.” En niet alleen de aankoopprijs ligt lager. “Er komen bij het plaatsen van een kleiner zwembad ook minder graaf- en grondwerken kijken en de verwarming en het onderhoud zullen je eveneens minder kosten.”

Je eigen zwembad plaatsen? Bekijk hier de richtprijzen van de verschillende modellen.

Volledig scherm © Starline

Onvermijdelijke kost

Al mag je de prijs van grondwerken ook voor kleine zwembaden niet onderschatten. “Wil je dat het zwembad meer dan twintig jaar goed in je tuin ligt, dan zijn grondwerken en bouwkundige werken een absolute must”, adviseert Bloemen. “Een betonplaat onder het zwembad en een laag chape rondom de badranden zijn nodig om het zwembad stevig in de grond te zetten en extra te isoleren. Dat is een onvermijdelijke kost en je laat die werken best uitvoeren door een specialist.”

Goedkopere warmte- en onderhoudstechnieken drukken de prijs

Een zwembad is meer dan een kuip in de grond. Het water moet getest, onderhouden, opgewarmd en beschermd worden. Er zijn filterpompen, warmtepompen en afdekkingen van verschillende merken en voor elk budget op de markt. De uiteindelijke prijs van het zwembad hangt dus ook sterk af van de technische installatie.

“Je kan besparen op de prijs van een zwembad door goedkopere filter - en warmtepompen te kiezen, al werken wij altijd met apparatuur van de beste kwaliteit”, legt Bloemen uit. “Toch vallen er keuzes te maken op vlak van comfort. Een volautomatisch terugspoelsysteem kost flink wat meer dan een manuele variant, maar zo’n terugspoelsysteem is hoe dan ook wel essentieel voor de waterkwaliteit. We bieden ook enkel een automatisch systeem aan voor de sturing van chloor en pH, dat voorkomt veel problemen en neemt zorgen weg. Bezuinigen op techniek raden we sterk af.” Ook wat afdekkingen betreft heb je veel keuze. “Een afdekking die het water niet alleen beschermt, maar ook opwarmt, zal meer kosten dan een basisvariant.”

“Natuurlijk kan je ook bepaalde accessoires achterwege laten. Een zwemmachine, een ingebouwde stofzuigeraansluiting, jets en verlichting zullen de uiteindelijke prijs de hoogte injagen”, voegt Bloemen er nog aan toe. “Je kan daar zoveel in investeren als je zelf wil.”

Je zwembad slim verwarmen? Lees hier alles wat je erover moet weten.

Tips om het onderhoud van je zwembad budgetvriendelijk te houden

Eenmaal het zwembad geïnstalleerd is, moet je het nog vele jaren onderhouden en opwarmen. Houd dus rekening met een hogere energiefactuur eenmaal er een zwembad in de tuin ligt. Al zijn er manieren om het verschil op de energiefactuur zo klein mogelijk te houden. “Zwembadwater moet je in ons land opwarmen en warmtepompen werken op elektriciteit. Wie zonnepanelen heeft, kan het energieverbruik dus zo goed als volledig opvangen”, sluit Bloemen af. “Het is ook erg belangrijk om te kiezen voor een goed geïsoleerd zwembad. Een goed afdeksysteem is een investering die je op termijn terugverdient.”

Het water van je zwembad gezond houden: zo onderhoud je het.

Volledig scherm © Starline

Lees ook op Livios.be:

Dit artikel is geschreven door onze partner Livios.be. Livios.be is een expertensite die zich focust op bouwen en verbouwen.