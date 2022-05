Besparen op je energiefactuur? Dat kan met een lucht-luchtwarmtepomp

De stijging van de energieprijzen laat zich flink voelen. Heb je thuis nog een elektrisch verwarmingssysteem? Dan ga je best op zoek naar een energiezuiniger en duurzamer alternatief – oude elektrische verwarmingssystemen verslinden immers enorm veel energie. De redders in nood: een lucht-luchtwarmtepomp of warmtepompboiler.

Vandaag is het absoluut het overwegen waard om een elektrische verwarmingsinstallatie of elektrische boiler te vervangen door een duurzaam en energievriendelijk alternatief. Een warmtepomp bijvoorbeeld: die verwarmt en koelt je woning niet alleen, maar voorziet ze ook van sanitair warm water.

Lucht-luchtwarmtepomp: energiezuinig verwarmen en koelen

Een lucht-luchtwarmtepomp is een flexibele oplossing die je probleemloos kan installeren ter vervanging van je elektrische kachel. In de winter voorziet dit type warmtepomp je woning van warmte, in de zomer houdt ze het binnen aangenaam koel. Wil je de temperatuur per kamer kunnen regelen? Dat is geen probleem voor de lucht-luchtwarmtepomp van Daikin. Je kiest de gewenste temperatuur afzonderlijk per kamer of binnenunit. Daardoor is de warmtepomp erg gebruiksvriendelijk en efficiënt. De werking van dit type warmtepomp is vrij eenvoudig. De installatie bestaat uit twee onderdelen: een binnen- en een buitenunit. Om de woning te verwarmen, haalt de buitenunit warmte uit de buitenlucht en blaast die naar binnen.

Dat is een milieuvriendelijke oplossing, aangezien de lucht-luchtwarmtepompen van Daikin voor 80% aangedreven worden door energie uit de lucht en slechts voor 20% op elektriciteit werken. Je draagt niet alleen je steentje bij aan het milieu, je bespaart ook op je energieverbruik. Sluit je de warmtepomp aan op zonnepanelen? Dan verbruik je zelfs nog minder energie. Ook tijdens de warme zomermaanden bewijst een lucht-luchtwarmtepomp haar nut. Als het kwik buiten stijgt, functioneert je warmtepomp als airco en zorgt ze ervoor dat je het hoofd koel houdt. De werking verloopt dan omgekeerd: de warme lucht wordt van binnen naar buiten afgevoerd en jaagt de warmte uit je woning. Op een hete zomerdag geniet je dus van een frisse woning waar het aangenaam vertoeven is.

Warmtepompboiler: alternatief voor een elektrische boiler

Is jouw elektrische boiler aan vervanging toe? En wil je je woning op een efficiënte manier van sanitair warm water voorzien? Kies dan voor een warmtepompboiler. Die garandeert sterke prestaties, een optimaal comfort en een fikse besparing op je energiefactuur. Want een warmtepompboiler verbruikt drie keer minder elektriciteit dan een elektrische boiler. Een warmtepompboiler is dus een van de voordeligste oplossingen als je warm water wil produceren. Partner Nieuws Schijnt buiten de zon, dan doet een lucht-luchtwarmtepomp dienst als airco.

Meer weten over deze verwarmings- en koeloplossingen? Laat je adviseren door de ervaren experten bij Daikin of ga langs in het Daikin Experience Center in Gent of in Waver.