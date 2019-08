Bespaar water in en rondom je huis met deze tips Redactie

23 augustus 2019

11u00

Bron: Livios 1 Livios Vorige week nog pakten de Vlaamse kranten uit met de grote drinkwaterschaarste in ons land. Wereldwijd zijn er amper 22 landen met een groter tekort aan drinkwater. Wist je dat zo’n 11% van onze energiefactuur naar de opwarming van water gaat? En dat onze tuin elk jaar gemiddeld 2.200 liter drinkwater opslorpt? Gelukkig kan je heel wat maatregelen treffen om water te besparen in je huis en tuin. Vorige week nog pakten de Vlaamse kranten uit met de grote drinkwaterschaarste in ons land. Wereldwijd zijn er amper 22 landen met een groter tekort aan drinkwater. Wist je dat zo’n 11% van onze energiefactuur naar de opwarming van water gaat? En dat onze tuin elk jaar gemiddeld 2.200 liter drinkwater opslorpt? Gelukkig kan je heel wat maatregelen treffen om water te besparen in je huis en tuin. Bouwsite Livios lijst ze voor je op.

1. Warm water

Douche

Neem een douche in plaats van een bad. Een klein bad verbruikt 120 liter water, een groot zelfs 180 liter. Terwijl vijf minuten onder de douche staan goed is voor 60 liter water en met een spaardouchekop daalt het verbruik nog tot ongeveer 35 liter. Probeer je douchebeurt ook in te korten.

Spaardouchekop

Met een spaardouchekop bespaar je 40% water én energie. Een spaardouchekop is in de handel al verkrijgbaar vanaf 12,50 euro.

Energiezuinige warmwatertoestellen

Investeer in energiezuinige warmwatertoestellen zoals een hoog rendement warmwatertoestel of vaatwassers en afwasmachines met een A-label.

Warmwatertoestellen

Zet warmwatertoestellen dicht bij een aftappunt om warmteverliezen in de warmwaterleidingen te vermijden.

Gas

Water verwarmen op gas is goedkoper dan op elektriciteit.

Zonneboiler

Met een zonneboiler kan je tot 60% van je sanitair water verwarmen en heb je recht op een aanzienlijke fiscale aftrek van de overheid.

Tip: Wat kost een zonneboiler?

2. Koud water

Lekken

Repareer lekkende kranen en leidingen. Tien druppels water per minuut lijken weinig, maar dit loopt al snel op tot 1.100 liter per jaar.

Regenwaterrecuperatie

Overweeg als je niet in een nieuwbouw woont om aan regenwaterrecuperatie te doen. Voor een nieuwbouw is zo’n installatie verplicht. Je kan dan regenwater gebruiken om het toilet mee te spoelen. Een gescheiden waterleidingsysteem is sowieso verplicht bij een hemelwaterinstallatie, ook voor toiletspoeling. Lees hier wat een regenwaterinstallatie kost.

Oude kranen

Vervang oude kranen, de douchekop en de toiletstortbak door moderne watersparende varianten. Het waterverbruik kan tot 30% dalen of van gemiddeld 126 liter naar minder dan 90 liter per persoon per dag.

Spoelonderbreker

Als je toilet nog geen spoelonderbreker heeft, kun je zelf eenvoudig een spaarknop (of spoelonderbreker) op de toiletstortbak monteren (vanaf 7 euro). Dat bespaart 8.000 liter water per jaar.

Stortbak

Leg een baksteen in de stortbak van je toilet zodat je minder water verbruikt tijdens het spoelen.

Waterspaartoets

Het toilet is goed voor een kwart van het huishoudelijk waterverbruik. Water besparen kan door een toilet uitgerust met een waterspaartoets te kiezen. Deze kan je ook op de meeste bestaande toiletten installeren.

Mondstukken of inlegringetjes

Speciale mondstukken of inlegringetjes voor kranen verminderen de hoeveelheid water dat per minuut uit de kraan komt, zonder dat je aan comfort inboet. Deze methode is enkel handig voor kranen waar je geen grote hoeveelheden in één keer afneemt. Dus niet voor in het bad.

Scheren en tanden poetsen

Laat kranen niet open tijdens het scheren en tanden poetsen. Gebruik liever een bekertje.

Drukbegrenzers en waterbesparende kranen

Gebruik een druk- of debietbegrenzer of waterbesparende kranen om het verbruik van de kraan te verminderen.

3. In de tuin

Geef gericht water

Geef planten zo gericht mogelijk water. Dus zo dicht mogelijk bij de wortels. Geef de tuin ‘s zomers niet elke dag water. Doe dit één keer per week en geef een flinke hoeveelheid ‘s avonds. De planten krijgen nu langere wortels en dringen dieper de bodem in waar ze water vinden.

Geef water na zonsondergang

Best geef je water als de zon onder is. Bij felle zon verdampt een groot deel voordat het de wortels bereikt. Bovendien ‘schrikken’ planten als je ze water geeft in volle zon. Dit is niet alleen nefast voor de groei, maar maakt ze ook nog eens kwetsbaarder voor ziekten en plagen. Ook kunnen de druppels voor brandplekken op de bladeren zorgen.

Gebruik regenwater

Plaats een regenton en gebruik dit water niet alleen om aan de planten te geven, maar ook bijvoorbeeld om de auto te wassen. Lees hier hoeveel liter je jaarlijks kan besparen.

Maai je gazon efficiënt

Maai je gras af op 6 cm. Het gras houdt dan door de lange sprieten veel meer vocht vast.

Gebruik humus

Een luchtige bodem is een vochtrijke bodem. Verbeter de bodem daarom met humus.

Was je wagen met een emmer...

Gebruik voor het wassen van je wagen geen tuinslang. Je bent sowieso geneigd om meer water te verspillen dan als je emmers gebruikt. Een tuinslang is al snel goed voor 150 liter, terwijl 4 emmers van 10 liter ook wel volstaan.

... of in de carwash

Was je auto in de carwash. Moderne carwashinstallaties doen allemaal aan waterrecuperatie en zijn bijgevolg bijzonder zuinig.

Lees ook

[Infographic] Water besparen in de badkamer doe je zo

Ken jij de douchewarmtewisselaar al?

300 euro besparen op je energiefactuur? Stap over naar een andere energieleverancier

Bron: Livios