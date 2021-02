Bescherm je leidingen nog snel tegen de vrieskou

LiviosMet verwachte vriestemperaturen tot -15 graden, is de kans groot dat je buiten- en binnenleidingen hier schade door kunnen oplopen. Je kan dit vermijden door ze nog snel goed te beschermen. Bouwsite Livios legt uit hoe je dit doet in vier eenvoudige stappen.

Stap 1: isolatiemateriaal kiezen

Waterleidingen kan je tegen vorst beschermen door ze te isoleren met glaswol, polyethyleenschuim of een verwarmingskabel. Glaswol en polyethyleenschuim zijn de goedkoopste oplossingen, maar een vorstbeveiligingskabel biedt de grootste garantie dat je leidingen tijdens de koude winter gevrijwaard blijven van vorstschade.

Stap 2: leidingen isoleren met glaswol en polyethyleenschuim

Glaswol wikkel je in stukken rond de buizen en kleef je vast met tape of ijzerdraad. Voor isolatie met polyethyleenschuim kan je speciale buisisolatie gebruiken die je heel eenvoudig over de buizen kan klikken. Sommige buisisolatiesystemen werken met een ritssluiting of een zwaluwstaartverbinding. Afplakken met tape is dan niet langer noodzakelijk.

Voor het isoleren van bochten breng je de buisisolatie aan met de opengesneden kant aan de binnenzijde. Voor een perfecte aansluiting op een T-verbinding snij je met een breekmes eerst een holte in het polyethyleenschuim. Obstakels zoals kranen kan je moeilijk isoleren met buisisolatie. Dan gebruik je het best een zelfklevende schuimband.

Stap 3: leidingen beveiligen met verwarmingskabel

Indien je beschikt over een verwarmingskabel, uitgerust met een thermostaat, moet je die op de koudste plaats van de leiding plaatsen. Let erop dat de temperatuursensor aan de kant van de leiding zit. De thermostaat stuurt de verwarmingskabel aan wanneer dat nodig is om vorstschade te voorkomen.

Zorg voor een stopcontact in de nabijheid van de waterleiding. Daar kan je de verwarmingskabel op aansluiten. Leg de verwarmingskabel vast over de volledige lengte van de waterleidingsbuis. Om de kabel goed te laten aansluiten, gebruik je pvc-tape of spanbandjes.

Buizen die erg aan koude blootgesteld worden, kan je extra beveiligen door de buis met de verwarmingskabel nog te isoleren met glaswol of polyethyleenschuim. Ook het verbruik van de verwarmingskabel zal daardoor tot een minimum herleid worden.

Stap 4: buitenkraan beveiligen

Om te vermijden dat buitenleidingen of –kraantjes kapot vriezen, sluit je volledig af. Draai de stopkraan dicht en de buitenkraan open totdat het resterende water uit de leiding is gelopen. Kan je de buitenkraan niet afsluiten, bind ze dan af met een doek en doe er een plastieken zak rond.

Bron: Livios