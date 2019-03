Bescherm je huis tegen stormschade met deze tips David Panis

12 maart 2019

08u30

Bron: Livios 0 WOON. Rondvliegende dakpannen, losgewaaide zonnepanelen, ontwortelde bomen, … Het stormweer van zondag bracht heel wat schade met zich mee. En we bereiden ons best voor op meer van die extreme weerfenomenen.

Onze huizen moeten best tegen een stootje kunnen. Enkele rukwinden zullen je huis heus niet in elkaar doen stuiken. Maar als de weersomstandigheden jaar na jaar extremer worden, moeten we toch eens nadenken over extra beveiliging. Naast een goede woonverzekering, zijn er ook enkele praktische tips die je kunnen helpen tegen stormschade.

Compact bouwen

Wil je een stormbestendig huis, dan moet je compact bouwen. “Bij voorkeur één gesloten ruimte”, aldus Jozef François van Bouwexperten. “Hoe meer hoeken en kanten, hoe meer grip de wind heeft op het gebouw. Daarnaast is luchtdicht bouwen ook een pluspunt, en vermijd je best open zolders en afdaken.”

Hellende daken

Om te voorkomen dat je dak wegwaait, heeft François ook nog goede raad. “Bij hellende daken moet je ervoor zorgen dat de pannen in de randzones (nok, spitsgevels en dakvoet) verankerd worden volgens de juiste voorschriften. Dat moet trouwens ook gebeuren rond obstakels zoals de schouw.”

“Ook de muurplaat, dat is de onderste balk die op de muur of zoldervloer ligt, moet goed vastgemaakt zijn. Die moet je verankeren aan de ruwbouw, met in de muur verwerkte ankers. Of je kan hem met bouten vastzetten in een betonnen ringbalk.”

Lees ook: is jouw dak aan renovatie toe?

Platte daken

Niet alleen dakpannen, ook platte daken kunnen opwaaien. “Hier gelden gelijkaardige voorschriften als bij hellende daken”, zegt Jozef François. “De hoek- en randzones (de zijkanten op je plat dak) moet je extra verankeren aan de dakvloer. Je kan ook grind of tegels op je plat dak plaatsen. Die vormen dan een extra ballast, en beschermen het dak tegen de wind.”

Niet veilig genoeg?

Wil je nog een stapje verder gaan? Dan heeft burgerlijk ingenieur-architect Nathan Van Den Bossche nog een ultieme tip. “Je kan ervoor kiezen om je ramen uit glas te vervangen door polycarbonaat. Dat materiaal gebruiken ze onder andere in orkaangebieden zoals Florida. Waait er een grote tak tegen je raam? Dan is je venster niet zo snel verbrijzeld, wat bij glas wel het geval is.”

Lees ook:

Bliksembestendige woning? Zo pak je het aan

Professor geeft tips: zo bescherm je je huis tegen hittegolven en stortregen

Oververhitting? Wapen je woning tegen de strafste zonnestralen

Bron: Livios