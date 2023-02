Bert Tock (van Costa Belgica) verkoopt miljoenenvastgoed, maar woont zelf bescheiden: “meer dan 90 m2 hebben mijn vrouw en ik niet nodig”

Heerlijk overwinte­ren bij 20 graden. Onze woonexpert tipt 5 toppers: “Vanaf 161.000 euro koop je apparte­ment met terras op Canarische Eilanden”

In onze contreien is het momenteel bibberen en beven buiten. Droom je van een eigen stek onder de zon om te overwinteren? Onze woonexpert Björn Cocquyt selecteerde vijf zuiderse verblijven waar het kwik ook in deze periode van het jaar 20 graden haalt. Zijn favoriet? Een flat vanaf 161.000 euro in Fuerteventura op de Canarische Eilanden. “Zowel binnen als buiten is het aangenaam ruim.” Ook deze parels in de Algarve (Portugal) en op Kreta (Griekenland) zijn het bekijken waard.

