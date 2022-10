Berg je tuingereedschap nog niet op: deze tuinklussen wachten je op tijdens de maand oktober

LiviosOktober is een belangrijke maand voor hobbytuiniers. Het is dé maand bij uitstek om gras te zaaien en vaste planten een plekje in je tuin te geven. Je handschoenen, schop en grasmaaier berg je voorlopig dus nog niet op. Bouwsite Livios vroeg aan tuinexpert Bart Verelst wat de belangrijkste tuinklussen in oktober zijn.

Gras zaaien doe je in oktober

Eerst en vooral: het gazon. Na een droge en warme zomer moet het gras hersteld worden. “Oktober is de maand bij uitstek om het gazon bij te zaaien of een nieuw gazon aan te leggen”, vertelt Verelst. “De bodem is nog steeds goed warm, maar het weer is al een stuk vochtiger. Daarom kiemt het gazon in oktober makkelijker. Bovendien is de druk van onkruid in oktober niet groot aangezien er minder zonne-uren zijn.”

De grasmaaier berg je trouwens nog niet op. “Het gazon moet nog steeds gemaaid worden, maar wel minder frequent. Je mag het gras ook gerust langer maaien. Zo kan het suikers opsparen en de winter beter doorkomen”, geeft Verelst mee.

Een dor gazon herstellen? Lees hier alle tips van tuinexpert Bart Verelst.

Ongedierte bestrijden

Wie in het afgelopen jaar last heeft gehad van engerlingen, emelten of ander ongedierte in het gazon, kan die vervelende beestjes in oktober wegjagen met aaltjes. “Aaltjes zijn enkel effectief in de periode van half oktober tot de tweede week van november”, benadrukt Verelst. “Die aaltjes hebben dan vier weken om hun werk te doen en op een biologische manier komaf te maken met de engerlingen en emelten in je gazon.”

Dé maand om vaste planten een plekje te geven

Oktober is de beste maand om vaste planten een plekje te geven in je tuin. “Bomen, narcissen, krokussen en hyacinten: je kan ze allemaal in oktober planten”, vertelt Verelst. “En er zijn ook bepaalde bloemen die het beste ingeplant worden voor de winter, duizendschoon bijvoorbeeld.”

Het voelt misschien wat tegenstrijdig om te planten vlak voor de winter, maar er is een goede reden voor. “Wanneer je plant voor de komst van de winter, komen de planten de winter sterk door. Op die manier zijn ze beter bestand tegen de droogte in de volgende zomer”, verklaart Verelst. “Die planten zullen bovendien sneller bloeien en je hoeft dus niet tot juni of juli te wachten op kleurrijke bloemen in je tuin”, voegt hij er nog aan toe.

Geen idee hoe je een boom plant? Met dit stappenplan lukt het gegarandeerd.

De moestuin in oktober

De moestuin hoef je in oktober nog niet af te schrijven. “Bepaalde groentes kan je in oktober nog steeds oogsten”, zegt Verelst. “Het is tijd om de laatste kool, sla, spinazie en pompoenen te verzamelen.” Heb je notenbomen in de tuin staan, dan zal je in oktober bovendien heel wat lekkers kunnen rapen.

Maar je kan in oktober ook nog zaaien in de moestuin. “Het hele jaar door kan je eigenlijk veldsla zaaien”, geeft Verelst mee. “En in oktober kan je alvast knoflook beginnen te planten. Daarbij geldt de ‘10-10-10-regel’ als geheugensteuntje. Je plant knoflook op 10 oktober (10/10) en voorziet 10 centimeter ruimte tussen elk plantje.”

Quote Wil je volgende zomer een fleuriger gazon? Dan is oktober een goede periode om een bloemenwei­de in te zaaien. Bart Verelst

Leg een zadenbank aan

In oktober mag je zaden verzamelen, van de tagetes bijvoorbeeld. “Schud de bloemen uit en verzamel de zaadjes zorgvuldig. Die laat je een week of twee drogen op een koele en droge plaats. Vervolgens kan je ze in papier bewaren tot je ze weer kan planten”, aldus Verelst.

Wil je volgende zomer een fleuriger gazon? Dan is oktober een goede periode om een bloemenweide in te zaaien. “Wie in oktober bloemenzaadjes zaait, zal in de zomer sterke planten hebben die opgewassen zijn tegen de concurrentie van onkruid”, weet Verelst.

Maak je tuin herfstklaar

In oktober verliezen bomen in de tuin hun bladeren. Hark die bladeren niet gewoon op een hoopje, want je kan ze op een nuttigere manier gebruiken. “Verwijder de bladeren van het gras en strooi ze tussen de struiken in je tuin zodat ze hun werk kunnen doen”, adviseert de expert.

Ook je vijver bescherm je beter tegen bladval. Dat doe je eenvoudigweg door een net over de vijver te spannen. Zo kunnen de bladeren het water niet vervuilen.

Voor vogels wordt het stilaan moeilijker om voedsel te vinden. Vogelvoer kopen en mestbollen ophangen is dan ook een goed idee om vogels in de tuin te helpen.

Een nestkastje maken voor je gevederde vrienden? Met dit stappenplan is dat een fluitje van een cent.

Lees ook op Livios.be:

Dit artikel is geschreven door onze partner Livios.be. Livios.be is een expertensite die zich focust op bouwen en verbouwen.