Ben jij mee? Deze interieurtrends mogen je niet ontgaan

Primaire kleuren

De eighties komen terug! Leuk, want in de tachtiger jaren kon eigenlijk alles. Het gebruik van primaire kleuren - rood, blauw en geel, maar ook knalgroen - past echt bij deze periode, het liefst in combinatie met vintage vondsten zoals Gispen-stoelen, glazen tafels en glimmende buizenframes. Veel designliefhebbers hebben er nooit afscheid van genomen, maar de felle kleuren mogen weer in 2021.

Volledig scherm © Tjitske van Leeuwen, Marianne Luning

Popart

Net als de primaire kleuren komt ook popart weer om de hoek kijken. Oorspronkelijk komt het uit de jaren 50 van de vorige eeuw, maar met meerdere revivals in de jaren daarna is het nooit helemaal weggeweest. Het kitscherige van die kunststroming zien we terug in dingen als XL-messingspiegels en items van gekleurd glas. Deze vrolijke stijl met zijn geometrische vormen lacht ons ook tegemoet in de vorm van prints, behang en neonlichten aan de muur.

Geweven riet

Zijn felle kleuren en kitscherige patronen niet aan jou besteed? Dan word je vast wel blij van deze rustgevende trend. Geweven riet liet vorig jaar al van zich horen en vind je nog steeds terug in onze huizen. Je komt als vanzelf in een rustige flow met wittinten en aardekleuren in combinatie met het warme en luchtige van webbing.

Design uit de oudheid

De volgende interieurtrend van vandaag komt uit een héél ver verleden: de Griekse Oudheid. Deze periode zien we opeens als grote inspiratiebron voor hedendaagse items. Bustes, marmer, zuilen, schelpvormen: ze stralen ‘Het Oude Griekenland’ uit, maar passen naadloos in moderne interieurs. Deze oude objecten zijn verre van ouderwets en komen bij verschillende interieurstijlen verrassend mooi uit de verf. En een mix van Scandinavisch en Grieks is dan ineens helemaal niet meer zo gek.

Volledig scherm © Sjoerd Eickmans, Danielle Verheul

Patronen combineren

De jaren 80 steken eveneens weer de kop op bij het combineren van patronen. Een combinatie van geometrische vlakken met bloemenprints kan bijvoorbeeld prima. Een verkeerde of vloekende combinatie bestaat hier niet. Dat maakt deze trend ontzettend vrolijk. Wil je wel patronen mixen, maar ben je bang dat het te intens wordt? Combineer dan patronen in dezelfde of rustige tinten. Dan kan je het nooit te bont maken.

Volledig scherm 'Alles kan’, het moto van de jaren 80 én nu © Alexander van Berge, Fietje Bruijn

