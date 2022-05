Ben je van plan je gevel te isoleren? Met deze innovatieve baksteen doe je dat duurzaam

Baksteenstrippen zijn een duurzame, plaatsbesparende oplossing om gevels te isoleren bij renovatie of om wanden te voorzien van een gevelsteenlook. Wienerberger zet met een innovatieve productielijn volop in op duurzaamheid: de steenstrippen worden er online en CO2-neutraal vervaardigd zonder restafval.

De keramische oplossingen van Wienerberger zijn van nature duurzaam: ze worden vervaardigd uit natuurlijke materialen, hebben een lange levensduur en de productie ervan heeft een lage impact op het milieu. Met de ingebruikname van de nieuwe productielijn in Kortemark gaat Wienerberger nog een stap verder en trekt het bedrijf resoluut de duurzaamheidskaart.

Drie innovaties

Bij het zagen van steenstrippen uit klassieke bakstenen heb je altijd restafval. De nieuwe productielijn van Wienerberger brengt daar verandering in. Die vervaardigt de steenstrippen volgens een online principe waarbij de bakstenen onmiddellijk met een dikte van 2 cm gemaakt worden en er geen materiaal verloren gaat.

Een andere vernieuwing is de vormgevingstechniek waarbij de baksteenstrippen maatvast geproduceerd worden. Wienerberger minimaliseert daarmee de kans op afwijkingen in dikte, lengte, breedte en kromheid aanzienlijk. De strikte maattolerantie vergemakkelijkt het gebruik ervan in specifieke toepassingen, zoals prefabricage.

Een derde innovatie is het digitaal engoberen. Dat kan je vergelijken met een digitale printer. Wienerberger gaat volop voor duurzaamheid die op pixelniveau een flinterdun kleilaagje in de gewenste kleur aanbrengt op de gedroogde baksteenstrip. Die flinterdunne engobelaag wordt daarna mee ingebakken in de steenstrip. Normaal moet bij een nieuwe kleur de kleisamenstelling aangepast worden, maar dat is dus niet langer nodig. De mogelijkheden van het printproces zijn quasi onbeperkt, waardoor je creatief uit de hoek kan komen.

Voor nieuwbouw én renovatie

De maatvaste steenstrippen zijn bijzonder geschikt voor prefaboplossingen. Maar dat zijn ze uiteraard ook voor tal van andere reeds gekende toepassingen. Zo zijn strippen met een dikte van zo’n 2 cm ideaal om te plaatsen als je weinig of geen ruimte hebt voor gewone gevelstenen van 9 of 10 cm dik. Eenmaal je gevel volledig opgetrokken is, kan je de baksteenstrippen niet meer onderscheiden van gewone gevelstenen.

CO2-neutraal

Wat erg opvallend is op de nieuwe productiesite is dat er geen fossiele brandstof meer nodig is om de steenstrippen te produceren. De oven werkt volledig elektrisch en wordt gevoed door een eigen PV-installatie, aangevuld met groene energie. In de drogerij wordt gebruik gemaakt van de restwarmte van de oven. Op die manier is het productieproces volledig CO2-neutraal.

Ecologisch verpakt

Om het duurzame verhaal rond te maken, vernieuwde Wienerberger ook de verpakking van de steenstrippen. De baksteenstrippen worden per twintig gebundeld met twee straps en vervolgens op een retourpallet gestapeld die op zijn beurt beschermd wordt met een circulaire hoes. Door een nieuwe vormgevingstechniek worden de baksteenstrippen maatvast geproduceerd.

Steenstrippen vind je in tal van kleuren.