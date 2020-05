Ben je het mos op je dak beu? Zo verwijder je het zelf Redactie

Het tegenhouden zal je niet lukken: mossen nestelen zich op elk dak. Schadelijk is het niet voor je dakbedekking of -constructie. Maar het ziet er gewoon niet mooi uit. Zit er op jouw dak ook mos en is het voor jou een doorn in het oog? Bouwsite Livios helpt je op weg met verschillende manieren waarmee je het zelf kan verwijderen.

Waarom moet je mos verwijderen?

Alle dakbedekkingsmaterialen worden op termijn geconfronteerd met algengroei, mos- of korstmosvorming. Verschillende factoren werken dit in de hand. De oriëntatie speelt een belangrijke rol. Hoe minder zon, hoe meer kans op mos. Vandaar ook dat je vaak ziet dat bepaalde delen van het dak wel en andere geen groene schijn hebben. De kans op mosvorming is ook groter wanneer er grote bomen in de buurt van het dak staan.

Verder speelt de hellingsgraad van het dak een rol: hoe kleiner de helling hoe langer de pannen of leien vochtig blijven en hoe groter de kans op mosvorming. Om mosvorming te vermijden, moet je er voor zorgen dat het dak na een regenbui kan opdrogen. Dat vereist een goede ventilatie tussen de pannen en het waterdichte onderdak. Ventilatiepannen bevorderen dit proces.

Zelf doen of laten verwijderen?

Het groen worden van de pannen of leien heeft geen invloed op de intrinsieke kwaliteit. De vorstbestendigheid blijft gegarandeerd. Vooral voor het uiterlijk van de woning beslissen veel mensen om het mos te verwijderen.

Is mos voor jou ook een doorn in het oog? Dan kan je het laten verwijderen door een gespecialiseerd ontmossingsbedrijf of het zelf doen, op voorwaarde dat je dak niet bestaat uit asbesthoudende materialen. Wees dus 100% zeker dat dit niet het geval is vooraleer je begint te schuren of schrobben. Lees hier hoe je controleert of je oude leien asbesthoudend zijn.

Begin je er zelf aan? Dan kan je kiezen uit twee verschillende werkmethodes:

1. Zonder specifieke reinigings- of algenverwijderingsmiddelen

In dit geval voer je de werken best uit na een vochtige periode . De delen die moeten verwijderd worden, zijn dan goed doordrongen met vocht, waardoor hun hechting op de ondergrond fel is afgenomen. Je spuit het dak - beginnend bij de nok en zo naar de goot werkend - af met een hogedrukspuit met een V-straal bij 80 bar. Spuit in neerwaartse richting om te voorkomen dat het water onder de sluitingen gespoten wordt. Indien nodig herhaal je deze handeling na een vochtige periode.

2. Met specifieke reinigings- of algenverwijderingsmiddelen

Hier kan je twee technieken toepassen. Voor de eerste techniek reinig je het dak zoals hierboven beschreven en pas je daarna een nabehandeling toe met een algenwerend middel. Bij de tweede techniek bespuit je het te reinigen dakvlak eerst met een algenverwijderend middel of met een oplossing van 50 delen water en 50 delen bleekwater. Aanbrengen kan met een onkruidsproeier. Na een uur kan je het dak reinigen zoals hierboven beschreven.

Tref voorzorgsmaatregelen

Alvorens een algenverwijderend of -werend middel te gebruiken, lees je best de voorschriften grondig door. Wees voorzichtig wanneer je regenwater opvangt in een regenput. Je ontkoppelt best de afvoerbuizen van de dakgoot. Zo komt er geen algenverwijderend product in je regenwater. Spoel na de behandeling de dakgoten voldoende met zuiver water vooraleer je de dakgoten weer aansluit.

Tip: Halveer je waterfactuur: gebruik gratis regenwater

En nu?

Wil je je dak beschermen tegen toekomstige mos- en algenvorming? Dan bestaan er bepaalde middeltjes die de groei ervan afremmen. Of je kan een coating aanbrengen die een vochtwerende en gladde laag vormt op je dak. Hier kan dakbegroeiing zich moeilijker op vastzetten. Zo ben je voor lange tijd vrij van moszorgen.

Eindelijk werk maken van klussen die je al zo lang wou doen? In je huis of tuin? Ontdek informatie en inspiratie in het dossier #klusinuwkot van Livios.

