Ben je een ‘cat lover’? Dit zijn vijf toptips om je woning helemaal katvriendelijk te maken

vtwonenHeb of wil je een kat? Er zijn een aantal tips waarmee je je woning katvriendelijk kunt maken, weet vtwonen.be . Dat is niet alleen fijn voor je kat, maar ook voor jezelf. Zo gaan je meubels minder snel kapot en kan je kat alsnog zijn (of haar) gang gaan. Én, minstens even belangrijk: op die manier verzeker je het geluk van je favoriete viervoeter.

1. Stoffen meubels beschermen

Een kat kan zalig relaxen op de zetel, maar de kans dat hij met zijn nagels sporen achterlaat in de stof is groot. Dit geldt natuurlijk ook voor andere stoffen meubels. Kies daarom voor stoffen die strak geweven zijn; zo zullen katten dit minder snel associëren met een speeltje. Een stof waar je voor kunt kiezen, is microvezel. Deze stof is niet alleen stevig, maar voelt ook nog eens prettig aan.



Stofzuigen kan, maar er bestaan andere slimme trucjes: zo verwijder je kattenharen probleemloos van je meubels.

2. Houten meubels beschermen

Niet alleen zetels en stoelen van stof kunnen sporen van de kat oplopen, maar ook meubels van hout kunnen bijvoorbeeld als krabpaal gezien worden, met veel krassen als gevolg. Ga daarom voor kunststof of gelakt glad hout. Je kat zal hier minder snel zijn nagels inzetten.

3. Heerlijke slaapplek creëren

Om het binnen huiselijker te maken voor de kat, is het belangrijk dat je een goede slaapplek creëert. Dit kan door middel van een mand, maar katten zijn hier vaak snel op uitgekeken. Hetzelfde geldt voor een simpele doos. Maak daarom een lekkere hoek in een kast waar je nog plek hebt, of ga voor een klimmeubel waar de kat ook op kan liggen. Hier zit vaak ook een krabpaal aan, extra handig dus. Het kan daarbij zeker geen kwaad om af en toe toch die doos neer te leggen voor wat afwisseling.



Kattenbaasjes, opgelet bij de inrichting van je woning: deze bloem is extreem giftig voor je viervoeter.

4. Eet-, drink- en kattenbak

Meerdere katten in huis? Dan is het belangrijk dat je de eet- en drinkbakken zoveel mogelijk uit elkaar zet. Zo zullen de katten minder snel onderlinge ruzies krijgen om eten. Katten willen graag het overzicht houden, ook tijdens het eten. Zet daarom de bakken zo neer dat de katten niet met hun rug naar de ruimte staan, maar juist de ruimte in kunnen kijken. Een kat vindt het trouwens fijn om twee bakken van alles te hebben, op verschillende plekken.

Voor de kattenbak geldt dat je deze het best op een rustige plek kunt plaatsen, met weinig geluid of prikkels. Het is voor de kat een kwetsbaar moment. Plaats de bak op een plek waar de kat wel regelmatig komt, het liefst niet naast de eet- en drinkbakken.



Beperk potentiële schade en kosten: zo kies je het beste tapijt voor jou én je kat.

5. Spelen, rennen en springen

Een kat wil zijn energie kwijt. Dit kan door buiten veel rondjes te rennen en in bomen te klimmen, maar veel katten willen in huis ook iets te doen hebben. Maak het voor de kat dus zo interessant mogelijk, bijvoorbeeld met een hierboven reeds beschreven klimmeubel.

Een balletje of een speelmuis is zeker ook leuk, maar nog toffer is dat jij vaak met je kat speelt. Zo verklein je meteen ook de kans dat je kleine tijger meubels als speeltjes gaat gebruiken.

Dit artikel is je aangeboden door onze partner vtwonen.be.

Vtwonen.be is een expertensite die zich focust op inspirerende wooncontent.