Belgische architect gaat huizen van plastic bouwen



Bjorn Cocquyt

13 oktober 2020

16u42 0 Woon. De Belgische architect Julien De Smedt gaat samen met de Noorse start-up Othalo in Afrika huizen optrekken die gemaakt zijn van bouwmaterialen uit gerecycleerd plastic. Een woning van 60 m² recycleert 8 ton plastic afval. Hoeveel zo'n huis moet kosten, is nog niet duidelijk.

In Sub-Sahara-Afrika wonen vandaag bijna een miljard mensen in sloppenwijken. Alleen al in die regio is er nood aan 160 miljoen betaalbare woonunits. Dat aantal zal door de verstedelijking toenemen tot 360 miljoen in 2050. Gezien traditionele bouwmethodes volgens Othalo noch efficiënt, noch economisch, noch voldoende duurzaam zijn, is er volgens het Noorse bedrijf dringend nood aan een technologie die industriële upcycling in de vorm van massaproductie toelaat.

Dat bracht de start-up op het idee om plastic te verwerken tot bouwmaterialen. Sinds 1950 is wereldwijd meer dan 9 miljard ton plastic geproduceerd, waarvan slechts 9 procent gerecycleerd. Een woning van 60 m² recycleert 8 ton plastic afval. Dat betekent dat met al het plastic afval dat vandaag wordt geproduceerd, meer dan een miljard huizen kunnen worden gebouwd in de komende 18 maanden. Othalo gaat nu de eerste reeks bouwelementen en woningontwerpen ontwikkelen. Het bedrijf verwacht klaar te zijn voor massaproductie tegen begin 2022.

(lees verder onder de foto)

Julien De Smedt van JDS Architects staat in voor het design en de invulling van de ruimtes. “In het bedenken van nieuwe leefomgevingen ligt onze focus op co-creatie, in direct partnerschap met de lokale gemeenschappen en eindgebruikers. We zijn als bedrijf en als architecten bijzonder opgetogen dat we de brug kunnen slaan tussen de wereld van fabrikanten en de lokale ambacht en cultuur”, vertelt de Brusselse architect aan de website Designboom.

De eerste huizen die in Afrika worden gebouwd, passen binnen UN Habitat, het programma van de Verenigde Naties voor duurzame stedelijke ontwikkelingen.