Belgisch Decovry telt na overname 5 miljoen leden (en jij deelt in de vreugde) Bjorn Cocquyt

23 januari 2020

13u57 0 Woon. Het Belgische online design- en lifestyleplatform Decovry neemt het Duitse Monoqi over. Door die transactie telt Decovry nu 5 miljoen leden en wordt het binnen zijn branche de grootste community in Europa. Om dat te vieren, krijgen lezers van HLN.be tot en met zondag korting op de site.

Decovry startte in 2011 als een online ‘members-only’ inspiratieplatform met dagelijkse verkopen van design- en lifestyleproducten van verrassende designers. Het concept sloeg meteen aan en naast kortlopende sales en exclusieve kortingen biedt het platform intussen continu een uitgebreide collectie met meer dan 20.000 items. En daar zullen er binnenkort nog een pak bijkomen nu de Duitse tegenhanger Monoqi wordt overgenomen.

“Monoqi bouwde een relatie op met meer dan 5.000 designers. We kijken ernaar uit om hun nieuwe producten op onze site te lanceren”, vertelt oprichtster Carole Meert. “We zijn ook blij dat we nog meer van de talrijk opkomende designer brands in contact kunnen brengen met een groot publiek. Vaak hebben zij specifieke noden die op grote e-commerceplatforms zoals Amazon of Bol.com niet beantwoord worden.”

Met de overname wil Decovry zijn internationale omzet meer dan verdubbelen in 2020. Het heeft al een leiderspositie in België, Nederland en Frankrijk en betreedt nu ook de markt in Duitsland en het Verenigd Koninkrijk waar het de naam Monoqi langzaam zal laten uitdoven en integreren in het merk Decovry.

Speciaal voor onze online lezers biedt Decovry tot en met zondag 26 januari een korting aan van 10 euro bij een aankoop vanaf 75 euro. Die verzilver je met de code ‘HURRAY10’.