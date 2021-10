Belgen kopen voor bijna 200 miljoen vastgoed aan Costa Blanca

Gedurende een lange periode kochten jaarlijks ruim drieduizend Belgen een optrekje in Spanje, tot een record van meer dan vierduizend in 2018. Maar de coronapandemie en het bijhorende reisverbod deden de markt voor tweede verblijven in elkaar stuiken. Hoe zwaar de terugval toen was, hoe fors het herstel vandaag is. Dat blijkt uit cijfers die de Spaanse vastgoedkoepel Provia opvroeg bij de notarissen aan de Costa Blanca. Die regio rond Alicante met populaire badplaatsen als Benidorm, Calpe, Denia en Torrevieja is het meest geliefd bij landgenoten met een tweede verblijf.